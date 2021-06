V Teplicích udeřili na jiného, šíří aktivista. Odvolává se na druhé

„Veškeré informace, které k tomuto případu jsou, byly vydány nejen v tiskové zprávě, ale i v rámci komunikace přes mluvčího teplické policie. K té věci bylo řečeno opravdu úplně všechno a jestliže je potřeba k tomuto případu okomentovat tvrzení z citace deníku The Guardian, tak je bohužel potřeba počkat do zítřejšího dne,“ řekla iDNES.cz mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová, která byla na dosahovém telefonu policie, který slouží ke komentáři aktuálních mimořádných událostí.

Romský aktivista Jozef Miker pro britský list The Guardian tvrdil, že policie zasáhla proti nesprávnému muži. Měl jím být čtyřicetiletý Stanislav, který pracoval v nedalekém supermarketu jako člen ochranky a výtržníka se jen snažil zastavit.

„Potvrzené to ještě nemáme. Já jsem to sice řekl, ale bylo to ještě před dalším videem, které vyšlo v pondělí pozdě večer a já jsem to komentoval dopoledne. Sice mě na sociálních sítích obviňují, že jsem lhář, ale to je jedno, protože jsem to řekl na základě dvou výpovědí,“ řekl pro iDNES.cz Jozef Miker ke komentáři, který citoval britský list The Guardian.



„Co jsem řekl do Guardianu, to mi řekl zástupce šéfa ochranky supermarketu, kde ten muž pracoval. Přišel za námi a řekl nám, že to byl perfektní kluk, že plnil svoje povinnosti. To bylo jedno svědectví, ze kterého jsem vycházel a druhé byl kluk, který s ním kdysi bydlel,“ popisuje.



Zásah tak policie podle Mikera a svědků, se kterými mluvil, necílila proti výtržníkovi, ale proti tomu, kdo se mu ve výtržnostech snažil zabránit.

„A ten zástupce šéfa nám říkal, že se někdo pokoušel dostat do zaparkovaného auta, Stanislav to viděl a chtěl tomu zabránit. Ten druhý utekl a k zemi strhli policajti jeho, takže na tomto základě jsem to stavěl,“ dodává Miker s tím, že se omluví, pokud to není pravda.



Redakce iDNES.cz vyjádření teplického oddělení policie nadále shání.