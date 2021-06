Zákrok v Teplicích byl zcela v souladu s předpisy, míní elitní kriminalista

Je kleknutí na krk povolená metoda, jak zpacifikovat pachatele, který klade odpor?

Neexistuje žádný katalog aktivit, které lze použít proti pachateli. Obecně je možné použít donucovací prostředky, kterými jsou podle zákona hmaty a chvaty, kopy a údery. Nic z toho ale blíže žádný předpis nespecifikuje, tedy nikde se nepíše, jak vypadá který hmat. Vždy záleží na vyhodnocení situace policistou, jakou taktiku zvolí a jakou razanci. Zakleknutí se ale používá velmi často.

Proč?

Při zadržování pachatele je to obvyklý a nejjednodušší způsob jak člověku znemožnit pohyb. Klečí se na zádech na páteři a v tu chvíli i lehký či slabší člověk zablokuje relativně silného člověka.

Nehrozí ale přidušení člověka právě tím, že mu policista klekne na krk?

Nohou se kleká na záda, těsně za krkem, v podstatě na páteř. Právě tam je toto nejúčinnější.

Když jste viděl zákrok policistů proti narkomanovi v Teplicích, byl podle vás v pořádku a správně provedený?

Na videu - podobně jako v mnoha jiných případech - vidíme jen zákrok policie, ale nic z toho, co mu předcházelo. Tedy nevidíme, jak intenzivní byl odpor pachatele, útok na policisty a jeho chování. Každopádně z pohledu provedení byl zákrok policistů naprosto v pořádku a v souladu s předpisy, stejně jako použití pout, kterými se zabraňuje nejen tomu, aby člověk ublížil lidem v okolí, ale i sám sobě.

Policisté zasahovali proti člověku, který kladl odpor, jehož chování - jak je patrno z dalšího videa - bylo nekontrolovatelné a jejich posláním je chránit životy, zdraví i majetek. Je evidentní, že kdyby zákrok provedli jinak a třeba na něm neklečeli, napadal by dál okolí, rozbíjel automobily či zaútočil na další lidi a majetek.

Jak často policisté trénují takové zásahy?

To je různé podle složek, u které slouží. Určitě dopravní policisté budou mít méně výcviku, než zásahová jednotka, ale všichni policisté taktiku zadržení pachatele, nácvik hmatů a chvatů k zneškodnění pachatele i zadržení vzpírajícího se pachatele dobře znají. Za mě znovu opakuji, že zákrok byl v souladu a zvládnutý. To, že bohužel ten muž po příjezdu záchranné služby zemřel, je smutné, ale i podle pitvy to bylo v důsledku předávkování se drogami a nikoliv zákroku policistů.