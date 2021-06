Bušil do auta? No tak si to šel vymlátit. Na webu hoří debaty kolem Teplic

Stojí proti sobě zástupci dvou hlavních názorových skupin. Na jedné straně ti, kterým není smrt člověka lhostejná, nezávisle na tom, o koho šlo. Na druhé straně ti, kteří sdílejí názor, že není proč muže pod vlivem drog litovat.

„Vy víte, proč bouchal do toho auta? To už musel být hned nafetovaný? Třeba měla nějaký trable, no tak si to šel vymlátit,“ uvedla mezi hromadou názorů také jedna pisatelka na Facebooku.

„Nevěřím tomu, že by ‚cigán‘ ublížil dítěti,“ doplnila v zjevné snaze zmírnit negativní dojem z mužovy agresivity, kterou prostřednictvím videa sdílela na internetu také policie.

Ta v tiskové zprávě uvedla, že muž kladl přivolaným policistům odpor, dokonce je poškrábal a pokousal.

„Gestapo,“ zazněla jedna z odsuzujících reakcí na sítích. „Když je agresivní feťák, nikdy nevíš co udělá. Bylo to adekvátní,“ oponovali další pisatelé.

„A které donucovací prostředky ho donutily brát drogy?“ byl příspěvek, který získal nejvíce pozornosti mezi čtenáři portálu iDNES.cz.

Muž zkolaboval v přivolané sanitce, předběžný výsledek pitvy hovoří o předávkování omamnými látkami jako bezprostřední příčině.

Romská komunita si tím není stoprocentně jistá, přinejmenším částečnou vinu klade na zasahující policisty. Jeden z nich klečel v úmorném vedru zadrženému na krku přes pět minut. Padají požadavky na přešetření zásahu.



„Teď je důležité, aby se to nezametlo pod koberec a pořádně se to prošetřilo. Aby se k tomu vyjádřil i policejní prezident,“ řekl například MF DNES romský aktivista Emil Zajac známý z působení v první řadě reality show Vyvolení.

U místa, kde muž zemřel, vzniklo improvizované pietní místo, na kterém se hromadí svíčky.