Se zesnulým po policejním zásahu se v Teplicích loučí stovky lidí

Ke spontánnímu pietnímu místu v Teplicích dorazili i příchozí ze Slovenska nebo z Belgie. Na místě se jich během dne vystřídaly stovky. Zhruba v 18:15 se začal dav pomalu rozcházet.

Policejní mluvčí Veronika Hyšplerová pro iDNES.cz uvedla, že na místě je k 19. hodině přibližně 100 lidí. „Hlídky situaci monitorují, vše probíhá poklidně,“ dodala. Na místě nedochází ani k žádným dopravním omezením. V ulici U Hřiště, kde se incident stal, panuje klid.

Jeden z přítomných David Mezei odhadl, že zapálit svíčku přišlo více než 500 lidí. „Je to klidná pietní akce s tím, že každý v klidu vyjadřuje svůj názor,“ popsal shromáždění Mezei, který na místo většinu lidí prostřednictvím sociálních sítí svolal.



Někteří příchozí z místa vysílají celý den živé přenosy na sociální sítě a vyzývají v nich ostatní, aby se k pietě přidali. „I když je to klidné, mně se to shromáždění nelíbí. Je to naplánované na sobotu, tohle je spontánní,“ řekl k události lidskoprávní poradce a zakladatel Česko-romského sdružení Konexe Jozef Miker. Doplnil, že nesouhlasí s tím, že lidé mluví do megafonu a vyjadřují různé názory, protože se některé nevztahují k incidentu.



Policejní zákrok rozvířil debatu

Policie proti muži pod vlivem drog zasahovala v sobotu. V pondělí se pak na webu začal šířit záznam zákroku.

Je na něm vidět, jak jeden z policistů drží muži nohy a další mu několik minut klečí na krku. Přitom ho nabádají, aby se uklidnil.

„Ruce za záda,“ křičí jeden z policistů na ležícího muže. „Vždyť ho udusí,“ je na videu slyšet ženský hlas. „No a? Je to jejich práce,“ říká na nahrávce další muž. „Zůstaň ležet a nevzpírej se,“ nabádá pak agresora jeden z přihlížejících.

Zákrok policistů trvá několik minut. Narkoman se při něm vzpouzí a vydává děsivé skřeky. Policisté se mezitím ptají přítomných svědků, zda muž není nemocný nebo jestli nemá žloutenku nebo HIV. Na konci videa už muž jen bezvládně leží na chodníku. Následně záznam končí.

A muž následně umírá v sanitce. Server Romea.cz, zákrok přirovnal k případu Afroameričana George Floyda. Ten loni v květnu zemřel rovněž po policejním zákroku.

Úřady označují svůj zákrok za adekvátní a brání se i výsledkem předběžné soudní pitvy, podle níž muž zemřel na předávkování drogami.

Uvádí také, že se muž pokusil napadnout jiného, bušil do zaparkovaného auta, přivolaná policie ho šla vzápětí zpacifikovat. Muž kladl odpor, policisty škrábal a kousal, strážcům zákona dalo tak mnohem větší práci ho znehybnit. To také policie doložila záběry toho, co prvnímu videu předcházelo.



Místní romská komunita je ovšem stále rozlícena – mnozí si myslí, že policisté mají na jeho smrti podíl. A v Praze se na středu chystá demonstrace proti „policejní brutalitě“, kterou organizuje skupina Autonomní akce.