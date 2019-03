Kde jsou syrští sirotci? Šojdrová kritizuje Řeky, že torpédují její snahu

„Celá situace se teď dostala do roviny, že se z toho stává ještě větší politikum nejen na české, ale obávám se i na řecké straně. Mám určité náznaky toho, že Řekové se podivují, proč se o to téma zajímá evropská lidovecká poslankyně, proč to neřeší poslanci levicových stran,“ řekla ve čtvrtek iDNES.cz Šojdrová, která se loni na podzim vložila do toho, aby Česko přijalo padesát syrských dětí z řeckých uprchlických táborů.

Pokoušela se o tom přesvědčit jak premiéra Andreje Babiše z ANO, tak ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD. Šojdrová dokonce v únoru do Česka přivezla seznam jmen čtrnácti možných kandidátů, nezletilých dětí bez doprovodu, ale problémem je, že Řekové stále neodpověděli na dopis, která řecké ministryni sociální solidarity Theano Fotiou Hamáček poslal.

„Řecká strana stále neodpověděla na můj dopis. My musíme postupovat standardním způsobem. Pokud řecká strana neodpoví na ten dopis, tak další aktivity jsou zbytečné, protože nikam nepovedou,“ řekl iDNES.cz Jan Hamáček. Dopis řecké ministryni přitom poslal už loni v listopadu.

„Mně je divné, že mně odepsala během osmi dnů a panu ministrovi neodpověděla, to je pro mě nepochopitelné,“ zlobí se Michaela Šojdrová. K řecké ministryni se podle ní dopis dostal opakovaně i prostřednictvím velvyslance v Řecku. „Naposledy byl za svědků předán paní ministryni prostřednictvím jejího prvního náměstka. Teď, když se to tak prodlužuje a vázne, tak si říkám, že politická hra není jen v České republice. Tam si prostě řekli, že Šojdrové nebudou dělat kampaň,“ uvedla politička KDU-ČSL, která se v květnu znovu pokusí dostat do Evropského parlamentu.

Hamáček před pár dny ve Sněmovně řekl, že než odpověď z Řecka přijde, bude to trvat ještě minimálně několik týdnů.

Někteří Syřani dostali v Česku doplňkovou ochranu

„Mezitím Česká republika loni udělila 47 azylů a doplňkovou ochranu 120 dospělým, z toho asi 50 syrským uprchlíkům, kteří přišli do České republiky de facto ilegálně. Já nechci dělat nějakou partyzánštinu a brát do České republiky nelegálně děti bez doprovodu. Z 37 v podstatě ilegálních, nezletilých bez doprovodu, většina v Česku zůstala a dostala trvalý pobyt,“ uvedla Šojdrová.

Své iniciativa na pomoc syrským sirotkům nelituje, i kdyby nakonec nebyla úspěšná. „Já toho nelituji, i kdyby… Tedy já pořád věřím tomu, že se to podaří, ať už budu nebo nebudu zvolená, protože to nestojí jen na mně. Nelituji toho, protože se výrazně změnil pohled občanů České republiky na to téma. Ze začátku to bylo mnoho zlých e-mailů, které jsem dostávala, výhružných, nenávistných. Ne, že by už teď nebyly, ale výrazně teď převyšuje očekávání, kdy už přijedou, kdy jim pomůžeme,“ popisuje europoslankyně.

„Strach z dětí byl něco, co jsem neuměla pochopit. Naštěstí se ukazuje, že většina lidí bere děti jako ty, kterým se má pomáhat,“ míní Šojdrová.

Petříček by děti přijal, Babišovi stačí vesnička pro děti v Sýrii

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček se také v únoru vyslovil pro to, aby Česká republika přijala sirotky z uprchlických táborů v Řecku. „Já si myslím, že Česká republika je dostatečně velká země, že by patnáct malých dětí, které odskákaly konflikt v Sýrii, že by jim mohla pomoci,“ řekl Petříček.



Proti přijímání jakýchkoli uprchlíků je premiér Andrej Babiš z ANO, podle kterého stačí, když bude Česko pomáhat v Sýrii, kde plánuje postavit vesničku pro syrské děti.



Česko má v Sýrii k dispozici pozemek o rozloze 20 000 metrů čtverečních. V areálu má postupně být školka, škola, ubytování, jídelna a sportovní areál. „Spolupráce by měla fungovat na bázi našeho červeného kříže a syrského červeného půlměsíce,“ uvedl již dříve Babiš. Centrum postaví syrské firmy, projekt vytvoří místní architekt. „Se syrskou stranou jsme se domluvili, že první rok bychom provoz platili,“ podotkl Babiš.

„Tak jak jsem to pochopil, je to soukromá aktivita pana premiéra, protože to jsou věci, které by neměly jít ze státního rozpočtu, respektive ze zahraniční rozvojové pomoci,“ řekl k tomu ve čtvrtek iDNES.cz Hamáček.