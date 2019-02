Pro svobodné školy nemáme mentalitu, říká jediný český učitel v Summerhill

Pravidla pro školy v Česku V žádné z oficiálních škol v ČR (registrovaných v rejstříku MŠMT ČR) nejsou děti dobrovolně, ale proto, že jim Ústava ukládá povinnost školní docházky. Školský zákon přesně definuje, jak musí škola fungovat a co splňovat. Rámcový vzdělávací program definuje, co a kdy musejí školy děti naučit.



Domácí vzdělávání není naše právo, je to pouze jiná forma plnění povinné školní docházky. Svobody je v něm také málo, vzhledem k povinnosti dětí dodržovat ŠVP školy, v níž jsou zapsány, a půlročním přezkoušením.



Činnost takzvaných sdružených nebo komunitních škol, resp. skupinek pro děti v domácím vzdělávání žádný zákon neupravuje. Děti, které do nich docházejí, jsou zapsány k domácímu vzdělávání na některé z oficiálních škol, zodpovědnost za jejich vzdělávání nesou rodiče, nikoli skupinka a musí opět dodržovat ŠVP dané školy a dostavovat se každého půl roku k přezkoušení tamtéž.

„Svobodu ve smyslu naprosté dobrovolnosti tedy nenaplňuje žádná z těchto možností,“ doplňuje Zdeňka Staňková ze Svobody učení.