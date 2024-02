Vyšetřování střelby na fakultě potrvá až osm měsíců, říká nejvyšší žalobce Stříž

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Výsledky policejního vyšetřování prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze by se veřejnost mohla dozvědět až za osm měsíců. MF DNES to řekl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Poté by se veřejnost mohla dozvědět souvislosti případu, které dozorující státní zástupkyně ani policie zatím nechtějí komentovat, jako je například motiv střelce, který zavraždil čtrnáct lidí. Zatím to prý možné není. „Jsou určité směry vyšetřování, které zatím není možné komentovat,“ řekl Stříž.