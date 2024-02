Střelce z filozofické fakulty lokalizovala policie půl hodiny před masakrem

A policisté vložili do systému klíčovou informaci: David K. zapnul mobilní telefon v Pařížské ulici. Místo, kde jej policisté „zaměřili“ bylo jen pár desítek metrů od školy, kde o půl hodiny později zabil čtrnáct lidí. Policie sice do ulice okamžitě najela, prohledávala okolí, pátrala u synagog i židovského hřbitova, ale do hlavní budovy fakulty nikoho neposlala. Vyplývá to ze „zprávy o získaných údajích“ úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia, kterou má MF DNES k dispozici.

Pro pochopení – není standardní nasadit zásahovou jednotku na sebevraha.