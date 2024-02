Chci spravedlnost pro dceru Elišku, říká matka zavražděné studentky z fakulty

Ve svém emotivním vystoupení v pořadu 168 hodin České televize kromě jiného opakovaně vyzvala policii, aby jí vysvětlila, co se ten den stalo. „Pokud policie stála před univerzitou a byla tam z nějakého důvodu přivolána, z jakého důvodu byla odvolána. Jaký byl ten důvod? Kdo odvolal policii od fakulty, kde byly děti? Chci vás vidět a chci, abyste mi to řekl do očí. Chci vidět pravdu o čtvrtku,“ uvedla doslova.

Pro rozhovor s MF DNES si Lenka Šimůnková vyžádala otázky prostřednictvím e-mailu. S vysvětlením, že se jí tak odpovědi budou formulovat přesněji. Policie se jí dosud neozvala a ona v ni podle svých slov už nemá důvěru.

„Neukazuje mi dosud, že bych mít měla. Domnívám se, že se snaží zakrýt fatální pochybení s hrůzně tragickými následky,“ napsala Lenka Šimůnková.

V rozhovoru mluví i o tom, že chtěla nahlédnout přímo do policejního spisu, přála by si zřízení vyšetřovací komise ve Sněmovně, a že by si ráda promluvila s matkou vraha Davida K.