Policisté z Generální inspekce bezpečnostních sborů mapují, jak si jejich kolegové těsně před střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy předávali informace. Tedy, kdy zjistili, že David K. nemusí být jen zoufalý sebevrah, ale nebezpečný vrah – poté, co doma v Hostouni na Kladensku zastřelil třemi ranami do hlavy svého otce, nastražil výbušný systém a odjel do Prahy. Nebo kdy si dva útvary policie předaly informaci, že je mezi podezřelými z vraždy v Klánovickém lese.