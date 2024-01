Dva týdny po střelbě na fakultě zůstává v šesti pražských nemocnicích devět lidí

Ve Fakultní nemocnici Motol podle mluvčí Pavlíny Dankové zůstávají tři pacientky z původních sedmi.

„Všechny jsou aktuálně ve stabilizovaném stavu a na standardních lůžkách. Dalších čtyři pacienti byli propuštěni do domácího ošetřování,“ uvedla. Jedna z pacientek je na klinice spondylochirurgie, která se zabývá úrazy a onemocněními páteře.

Z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byli čtyři pacienti ze sedmi původně přijatých propuštění a jeden přeložen do Fakultní Thomayerovy nemocnice. „Pacienti jsou ve stabilizovaném stavu a propuštěni budou hned, jak to jejich stav umožní,“ sdělila mluvčí nemocnice Tereza Romanová.

O jednoho postřeleného muže dál pečují také ve Všeobecné fakultní nemocnici, uvedla její mluvčí Marie Heřmánková. Z Fakultní nemocnice Bulovka podle mluvčí Evy Libigerové byla dnes poslední ze tří hospitalizovaných propuštěná.

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) přijala ve čtvrtek tři zraněné, jeden byl v kritickém stavu. Mluvčí nemocnice Jitka Zinke v pátek sdělila, že ÚVN nebude ke stavu pacientů zveřejňovat informace. Podle informací Lidových novin tam zůstávají dva zranění. Mělo by jít o dva vysoké státní úředníky ze Spojených arabských emirátů (SAE), které střelec zasáhl na ulici.

Koncem týdne by měli být propuštěni a převezeni do Mnichova, uvedl deník. V nemocnici je navštívil náměstek ministra zahraničí SAE, který přijel do Prahy, společně s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti).

O dva muže a dvě ženy se středně těžkými zraněními pečovali podle mluvčí Lucie Krausové zdravotníci v Nemocnici Na Františku, dva byli ošetřeni ambulantně a ještě ve čtvrtek 21. prosince šli domů, dva byli propuštěn o den později.