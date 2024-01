Motiv vraha z fakulty se nabízí, chybí ale manifest, říká elitní psycholog

„Pokud se na situaci dle rozsahu dostupných informací podíváte objektivním pohledem, pak chybí dvě naprosto klíčové informace, a to motiv a manifest. Motiv k vraždě otce je zřejmý, ovšem odůvodnění útoku na hlavní budovu fakulty ve světle evakuace vedlejší budovy v Celetné nedává ani provedením smysl, jež by se mohl skrýt pod klišé ublížit co nejvíce lidem,“ říká Lehmert.

Dokud bude narůstat nespokojenost populace a její frustrace z arogance moci politické, výkonné i soudní, budou se podobné zoufalé akce opakovat. Protože násilí je poslední zbraní bezmocných.