Protest učitelů bude masivní. Stávkovat bude více než polovina škol, tvrdí odbory

Odbory chystanou stávkou usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

Hlavní formou protestu bude podle Kašparové celodenní stávka. Někteří učitelé budou mít na sobě tmavomodré označení. Tmavě modrá je barvou školských odborů.

Část stávkujících se podle mluvčí odborářů připojí k pondělnímu pochodu v Praze a demonstraci na Malostranském náměstí poblíž Sněmovny. Na náměstí by měl vystoupit i šéf školských odborů František Dobšík.

Podporu školám vyjadřují někteří rodiče prostřednictvím celorepublikové petice, která vznikla v Olomouci. Dosud ji podepsalo přes 700 lidí. „Připojit se k ní mohou lidé do konce týdne a bude putovat na ministerstvo školství,“ řekl její organizátor Marek Mádr. Rodiče v petici ministrovi vzkazují, aby bral zcela vážně požadavky školských odborů i neorganizovaných učitelů, kteří bojují za zachování kvalitního školství.

V Plzeňském kraji bude v pondělí stávkovat třetina až polovina ze všech zhruba 500 škol, zatím se jich ke stávce přihlásilo asi 200. Nejvíce se zapojí školy mateřské.

Stávkovat v Ústeckém kraji bude více než polovina škol zřizovaných krajem, což jsou hlavně střední školy, učiliště, gymnázia. „44 škol zřizovaných krajem se nějak zapojí, z toho 32 bude zavřeno úplně,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Na Vysočině se ke stávce přihlásili pracovníci asi 70 škol. Někde je na den stávky vyhlášené ředitelské volno. V Olomouckém kraji se do pondělní stávky zapojí více než 200 škol a školských zařízení, jde přibližně o polovinu všech škol v kraji.

Jen v Liberci z 21 základních škol zůstane v pondělí uzavřeno podle dosavadních informací deset z nich. Stávkovat se chystá také více než třetina krajských školských organizací.

V Moravskoslezském kraji by se do výstražné stávky mohla podle odhadů odborů zapojit více než polovina škol. V Karlovarském kraji do stávky zapojilo 68 škol, další se přidávají.

Mnohé školy na jižní Moravě plánují zapojení do pondělní stávky a uzavření svých budov. Odborářům do úterý potvrdilo účast 383 škol, většinou jsou to základní a mateřské školy z Brna a okolí. Tak velká účast v kraji nebyla nejméně 20 let, řekla předsedkyně jihomoravského odborového svazu Anděla Zbořilová. Na jižní Moravě je přes 680 mateřských škol, více než 490 základních škol a téměř 130 středních škol.

Přesné informace o zapojení škol do stávky v Praze má zatím část radnic. Například v Praze 1 se do stávky zapojí zhruba osm škol, některé ale budou částečně v provozu. V Praze 6 bude stávkovat asi 33 škol, 15 z nich bude úplně uzavřených. Některé stávku podpoří vydaným prohlášením.

V Praze 8 bude podle dosavadních informací stávkovat 13 základních škol a 15 mateřských. Ze 13 základních škol v Praze 10 se jich do plánované stávky aktivně zapojí devět. V hlavním městě je podle statistik ministerstva 291 základních, 440 mateřských a 190 středních škol. Základní a mateřské školy zřizují městské části, zřizovatelem středních škol je magistrát.

Počet škol ještě může přibývat, o úplném uzavření mohou rozhodnout ještě ve středu, dokdy to musí ředitel nahlásit zřizovateli.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) po úterním jednání s Dobšíkem řekl, že se rozpočet českého školství na příští rok se nezvýší.

Zopakoval, že vláda je připravená zvážit převedení čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.