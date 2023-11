Některé pražské školy zavřou, i když nechtějí. Rodiče musí řešit hlídání

V částečném režimu se do stávky zapojí například MŠ Srdíčko v Praze 12. „Rodiče, kteří se stávkou souhlasí, mohou nechat děti doma. Ostatním dětem pak školka zajistí stravování ve formě polévky a studeného chodu,“ říká mluvčí radnice Petra Svobodová.

Zavřená zůstane MŠ Waldorfská v Praze 6. „V každé třídě máme asistenta, škrty by pro nás znamenaly zrušení těchto míst,“ komentuje ředitelka Iveta Perglerová. To by podle ní mělo zásadní dopad na kvalitu výuky. „Práce se stane náročnější i pro pedagogy,“ dodává.

Učí o občanství

Netradičně se do protestu rozhodla zapojit ZŠ profesora Švejcara v Modřanech. „Stávku jednomyslně podporujeme. Část našich pedagogů do zaměstnání nepřijde, s ostatními jsme se domluvili, že dětem uděláme projektový den,“ vysvětluje ředitel Ondřej Lněnička.

Děti tak místo výuky budou v týmech procházet po různých stanovištích v prostorách školy a učit se o různých občanských tématech. „Vysvětlíme jim, proč existují stávky, jak se stávkuje a demonstruje, jak projevovat občanský názor nebo co je svoboda slova,“ dodává Lněnička.

Výjimku tvoří Praha 17, jako jediná městská část nebude mít zavřenou ani jednu školu či školku. „Nechceme komplikovat rodičům život a brát jejich děti jako rukojmí, ale to neznamená, že se situací souhlasíme,“ vysvětluje vedoucí odboru školství Michaela Konopasková. Zároveň dodává, že stávku všechna školská zařízení jinak plně podporují.

Musí zavřít kvůli jiným

Bez dětí zůstane i Církevní ZŠ logopedická Don Bosco v Praze 8. Děti dostaly od vedení školy ředitelské volno, ne však kvůli stávce. „Jsme závislí na školních jídelnách okolních škol. Ty nebudou vařit a my máme internátní děti, kterým musíme zajistit stravu. Ke stávce se tedy nepřipojujeme, nicméně technické důvody nám znemožňují provoz školy,“ říká ředitelka Daniela Špinková.

Protestní akci nepodpoří, protože církevní školy jsou financovány odlišným způsobem než ty zřizované státem. „Případné změny ve financování pocítíme až s ročním zpožděním,“ vysvětluje. Zamýšlí se rovněž nad dopadem akce na samotné rodiny. „V zásadě nechceme přidělávat problémy rodičům. Naše děti jsou ve velké většině ze sociálně velmi slabých vrstev,“ dodává Špinková.

Ředitelské volno čeká i studenty Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3. Vedení k tomu však přiměly jiné důvody. „Ačkoli v naší škole nepůsobí odborová organizace, a škola tak rozhodnutí (odborových svazů - pozn. red.) nepodléhá, stávku podporuji a vyhlašuji pro žáky a studenty střední i vyšší odborné školy mimořádné ředitelské volno,“ píše na webu ředitel Pavel Kovářík. Pedagogický sbor se podle něj bude věnovat samostudiu, přípravě na výuku a dalším pracím, které pedagogové nemusí vykonávat v budově školy.

Duch stávky

Rodičům dětí, jejichž školní zařízení zůstane v pondělí uzavřené, a sami mají pracovní závazky, nenabízí školy žádné náhradní hlídání, stejně tak ani domy dětí a mládeže (DDM).

„Fungovat budeme od rána, a to v našem pravidelném provozu kroužků, žádné hlídání navíc ale v pondělí pořádat nebudeme, protože bychom potlačili ducha stávky,“ říká Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky s tím, že by to nezvládli ani kapacitně.

22. listopadu 2023

Jako skvělý byznys plán i sprosté využití situace označují uživatelé sociálních sítí přihlášku na jednodenní příměstský tábor, který si pro děti připravilo sportovní centrum Jeremi ve Stodůlkách. „Dětské skupiny i tábory pořádáme pravidelně, navíc sama mám tři děti, stejně jako další organizátoři akce, takže ten nápad se přímo nabízel,“ vysvětluje Magdaléna Janečková, ředitelka dětské skupiny Jeremíček.

V současnosti mají přihlášeno asi 20 dětí, přičemž kapacitu má sportcentrum takřka neomezenou. „Dětem nabídneme herní i sportovní aktivity s trenérem, stejně tak oběd,“ dodává Janečková. Cena za celý den bude 890 korun.