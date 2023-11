Stávka bobtná, hlásí se další a další. Jak budou vypadat protesty 27. listopadu

Nejvíc zasáhne stávka automobilku Škoda Auto. Zaměstnanci závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí v poledne zastaví výrobu dokonce na dvě hodiny. Důvodem je, aby se stávky mohla zúčastnit ranní i navazující odpolední směna.

„Každý si označí hodinu minus ze své pracovní doby. Ta bude vykázána formou překážky na straně zaměstnance a naplní se tím naše ústavní právo přerušit práci z důvodu necitlivého vládního balíčku a jiných protizaměstnaneckých opatření,“ řekl MF DNES šéf odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík.

K protestu se přidají i lidé z některých firem, které do Škodovky dodávají díly a služby, stejně jako agenturní zaměstnanci. V plánu mají během stávky happening před branami závodů a akci v centru Mladé Boleslavi. Sama firma stávce bránit nebude.

„Společnou snahou je, aby dopady na výrobní program byly co nejmenší,“ uvedla mluvčí automobilky Ivana Povolná. Podle předsedy největšího odborového svazu OS KOVO Romana Ďurča se k pondělní stávce připojí zaměstnanci desítek průmyslových podniků v celém Česku.

Zastaví se i největší železárny

„Určitě se na hodinu zastaví výroba na Ostravsku ve Vítkovice Steel, v Třineckých železárnách a jejich pobočkách, které mají po celé republice. Navíc se stále připojují další podniky, jen ve Středočeském kraji víme o třinácti,“ poznamenal Ďurčo.

Na rozdíl od Škodovky se ale třeba v kolínské automobilce Toyota stávkovat nebude. A to z pragmatických důvodů. „Kvůli letošnímu požáru jsme měli nedostatek plastových dílů, což způsobilo velký propad výroby, a nemůžeme si tedy dovolit zastavit práci,“ vysvětluje šéfka tamních odborů Martina Kleimodová. Zaměstnanci Toyoty se tak k protestu připojí jen symbolicky.

Do stávky se naopak aktivně zapojí zástupci největšího zaměstnavatele na Vysočině, jihlavské firmy Bosch Powertrain, která se specializuje na výrobu dieselových čerpadel.

„Připojujeme se tím, že zčásti omezíme výrobu. Vypravíme dva až tři autobusy a pojedeme do Prahy, kde se bude protestovat. Pojede asi sto lidí. V práci tyto zaměstnance nikdo nebude nahrazovat. Zaměstnavatel je s tím srozuměn,“ poznamenal zástupce šéfa tamních odborů Ladislav Melichar.

Řada dalších odborových organizací účast ve stávce teprve zvažuje. Třeba ČSAD Autobusy Plzeň, jejichž předseda Zdeněk Mošna přiznává, že pro něj hlavním důvodem ke stávce tentokrát nejsou nízké platy, protože firma Arriva, pro kterou tamní řidiči jezdí, zaměstnancům vychází vstříc. „Řidičů je málo a firma se je snaží udržet,“ vysvětluje Mošna.

„Spíš mi vadí celková politika vlády, protože to, co předvádí, není hospodaření. Myslel jsem, že po Babišovi přijde někdo, kdo se státními financemi něco udělá, zredukuje úředníky a ušetří na provozu státu. Ale úspory jdou nesmyslně odspoda, kdy se šetří třeba na školství,“ líčí Mošna hlavní důvody ke stávce.

K obdobným protestům se odbory a zaměstnanci naposledy uchýlili ještě před krizí. Snímek ze stávky v roce 2015.

Kromě desítek podniků se do protestů zapojí i stovky škol, které v pondělí zůstanou uzavřené. Přesné číslo ale odboráři zatím neznají. „Důvodem stávky nejsou jen platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Do stávky se tak kromě učitelů zapojí i další zaměstnanci škol. Přesné počty zapojených škol evidují kraje, nicméně se každým dnem hlásí další a další. Do pátku budeme vědět více,“ avizoval předseda školských odborů František Dobšík.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles hodin věnovaných výuce a omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek na vesnicích.

„Děti nechte doma“

Počty stávkujících učitelů a dalších pracovníků se liší v každé škole. Někde protest podpoří jen symbolicky, mnoho škol ale neotevře vůbec. Jednou z nich je například gymnázium ve Šternberku. „Do stávky se zapojí všichni pedagogičtí pracovníci a většina nepedagogických pracovníků,“ oznámila tamní ředitelka Tamara Kaňáková. Škola tak na webových stránkách upozorňuje rodiče, aby v pondělí své děti nechali doma.

U nás 20 ze 41 učitelů vstoupí do stávky.

V provozu škola bude, ale druhý stupeň se určitě učit nebude.

Třeba v Libereckém kraji ale zatím většina škol plánuje zůstat v provozu. Z 56 krajských zařízení, která se už vyjádřila, stávku podpoří prý jen 20, zbylých 36 plánuje zůstat otevřených.

Výuka v omezeném režimu

Část ředitelů se snaží udržet školy v provozu alespoň v omezeném režimu. Vší silou o to bojují i na Základní škole Hlinecká v Týnu nad Vltavou.

„Pokud se nic nezmění, tak u nás 20 ze 41 učitelů vstoupí do stávky. Provoz školy nějak zajištěný bude, ale druhý stupeň se určitě učit nebude. Na prvním stupni to zatím vypadá tak, že budeme mít sloučenou první až třetí třídu do jedné. Jídelnu ale budeme mít normálně v provozu, kuchařky do stávky nevstupují. Budeme mít otevřenou i družinu,“ popisuje ředitelka Zdeňka Hájková.

Ministerstvo školství včera zveřejnilo návod, jak mají ředitelé v případě stávky postupovat. Zaměstnanci školy musejí o stávce ředitele informovat minimálně tři pracovní dny předem. Stávkovat může každý zaměstnanec, za daný den ale nedostane zaplaceno. Pokud by nastal případ, že zůstane škola v provozu, ale uzavře se její jídelna, musí ředitelé zajistit náhradní oběd od jiného dodavatele alespoň v podobě studených balíčků.

Vrcholem pondělních protestů odborů má být od 13. hodiny společná demonstrace ČMKOS na Malostranském náměstí v Praze, kde vystoupí jejich předseda Josef Středula. Hlavním důvodem chystané akce je podle něj zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, nespokojenost s kroky vlády v oblasti důchodů, hrozba zásadního zdražení elektřiny či pokles reálných mezd.