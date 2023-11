Stávkovat může jakýkoliv zaměstnanec školy, i ředitel. Sankce je nepřípustná

Ředitelé v dokumentu najdou informace o postupu ředitele školy, pracovněprávních aspektech stávky i o tom, jak vyřešit školní stravování.

Stávkovat může jakýkoliv zaměstnanec školy, tedy i její ředitel. Ten však plní zároveň úkoly zaměstnavatele, proto vždy odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Aby mohla být plánovaná akce označená za stávku, musí být řediteli školy oznámena nejméně tři pracovní dny dopředu.

Zároveň má být ustanoven stávkový výbor, který řediteli předá informace o důvodech stávky a jejím trvání, stejně jako seznam účastníků stávky a jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby.

Na základě těchto informací pak ředitel rozhodne, zda může škola zůstat v provozu. Pokud ne, může vyhlásit ředitelské volno nebo přerušení provozu. Podle ministerstva školství je ředitelské volno volnem pro žáky, nikoliv pro zaměstnance. O přerušení či omezení provozu školy musí ředitel informovat zřizovatele.

Zaměstnancům, kteří se zapojí do stávky nenáleží plat. Pokud se škola uzavře, můžou pedagogičtí pracovníci, kteří se do stávky nezapojí, vykonávat nepřímou pedagogickou činnost mimo pracoviště, tedy například se věnovat přípravám či studiu.

Buď jídelna, nebo balíček

Pokud zůstane škola v provozu, ale uzavře se její jídelna, musí ředitelé dětem zajistit náhradní oběd od jiného dodavatele případně nevařit a zajistit studené balíčky. Školy se můžou rozhodnout, že zajistí péči o děti ve školních družinách, pokud zůstanou v provozu. I v takovém případě musí dětem zajistit stravu.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek řekl, že by do rozpočtu rád získal ještě asi pět miliard korun.