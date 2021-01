Zdravotní ústav povede úřednice, kvůli níž Vojtěch pomluvil nevinnou lékařku

Macková nahradí dosavadního ředitele SZÚ Pavla Březovského. Ten rezignoval na funkci poté, co se provalilo, že před spuštěním centrálního registru pro vakcinaci proti covidu se jeho podřízení i s jejich rodinnými příslušníky nechali sami v předstihu očkovat a předbíhali tak ostatní.

Macková figurovala loni v březnu v kauze kolem chybné informace v případě lékařky, jež se po odběru vzorků pacientovi měla ocitnout v karanténě. Vzbudilo to velký ohlas, a to nejen tím, že to veřejně tlumočil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Ministrova slova mimochodem přímo na tiskové konferenci potvrdila i tehdejší hlavní hygienička Eva Gottvaldová, která pak byla odvolána vládou s odůvodněním, že na svou funkci nestačí.

„Sama si uvědomila, že to nebylo úplně v pořádku. Takže teď je na klinice na Bulovce. To jen uvádím k tomu, že musíme dbát na to, aby ty laboratoře měly kvalitu a postupovaly standardním způsobem,“ řekla Gottvaldová.

Vše mělo pak dohru ještě na další tiskové konferenci, na níž se Vojtěch za chybu dotyčné lékařce omlouval. Premiér Andrej Babiš donutil Vojtěcha k tomu, aby původkyni mylné informace – tedy Mackovou – jmenoval.

Když Vojtěch odpovídal na dotaz, zda vyvodí politickou zodpovědnost, Babiš, který mu stál za zády, řekl: „Nebuďte slušný, řekněte pravdu. Kdo vám to řekl? Který úředník? Jste moc hodný“.

„Dostal jsem tu informaci,“ odpověděl Vojtěch. „Od koho?” „Ze Státního zdravotního ústavu.“ „Jméno?“ „Od paní doktorky Mackové,” uzavřel Vojtěch.

V Centru epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Macková na vedoucí pozici nahradila Mariána Hajdúcha, který jako vedoucí laboratorní skupiny a národní koordinátor testování na covid-19 odešel ke konci loňského roku.



Hajdúch svůj odchod odůvodnil tehdy mimo jiné tím, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí. Kritizoval, že v Česku se málo testuje na koronavirus. Podle Hajdúcha nebyla plně uvedena do praxe připravená strategie testování, nespokojenost vyjádřil také s tím, že se o plánovaných záměrech často dozvěděl z médií.



Vedle Hajdúcha v laboratorní skupině v prosinci skončilo i několik dalších členů, podle ministerstva souvisejí změny s nástupem nového ministra zdravotnictví Jana Blatného.