Musela do karantény, řekl Vojtěch o lékařce z laboratoře. Nebyla to pravda

Soukromá laboratoř Tilia tento týden potvrdila dva nových pozitivních případů nákazy koronavirem v Česku. Byla u toho i lékařka Soňa Peková, která s biologickým materiálem pracovala. „A podle všeho odebrala vzorky velmi nestandardním způsobem tak, že paní doktorka je nyní v karanténě Na Bulovce, protože tam je velké riziko, že se nakazila od tohoto pacienta, který nakonec byl pozitivní,“ prohlásil v závěru páteční mimořádné tiskové konference Vojtěch.

Jak ale uvádí Novinky.cz, ještě v pátek večer seděla ve své laboratoři a dávala serveru rozhovor. Velmi se proto divila tomu, že ministr o jejím zdravotním stavu mluví tímto způsobem.

Vojtěchova slova navíc přímo na konferenci potvrdila hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

„Sama si uvědomila, že to nebylo úplně v pořádku. Takže teď je na klinice na Bulovce. To jen uvádím k tomu, že musíme dbát na to, aby ty laboratoře měly kvalitu a postupovaly standardním způsobem,“ řekla Gottvaldová.

„V karanténě jsem nebyla a nejsem, mé vzorky vyšetřovány nebyly. Těším se dobrému zdraví a ocenila bych uklidnění stávající situace. Přeji příznivou situaci ve výskytu koronaviru všem,“ sdělila lékařka Soňa Peková. Zároveň se omluvila za svou „přehnanou reakci“ na Vojtěchův výrok.

„Odběrové místo pro mikrobiologii u nás v laboratoři nemáme, žádné takové vzorky tedy sami neodebíráme, přijímáme pouze pečlivě a bezpečně zabalené vzorky a všechny další činnosti probíhají v souladu se správnou laboratorní praxí,“ dodala lékařka.



Vojtěch v sobotu dopoledne otočil. „Omlouvám se paní doktorce z laboratoře Tilia. Bohužel jsem od kolegů dostal špatnou informaci. Spletl jsem se a mrzí mě, že jsem paní doktorku vystavil takové negativní publicitě,“ uvedl ministr na Twitteru. „Už jsem s paní doktorkou hovořil a omluvil se jí,“ dodal.



Adam Vojtěch (Twitter) @adamvojtechano Omlouvám se paní doktorce z laboratoře Tilia. Bohužel jsem od kolegů dostal špatnou informaci. Spletl jsem se a mrzí mě, že jsem paní doktorku vystavil takové negativní publicitě. Už jsem s paní doktorkou hovořil a omluvil se jí. 20 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Není to jeho první selhání“

Na výrok ministrův výrok začali reagovat i opoziční politici. „Ministr Vojtěch by si měl naordinovat mediální karanténu. Není to jeho první selhání. Ministrem by neměl být člověk, který potřebuje neustále exhibovat v médiích, ať to stojí, co to stojí, ale někdo, kdo bude situaci kompetentně řešit,“ napsal na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

„Vaše mediální výstupy a snaha neustále poškozovat soukromé laboratoře klidu rozhodně nepřidávají. Je dobře, že jste se omluvil lékařce, kterou jste poškodil (není to v hnutí ANO samozřejmostí), komunikujte však tak, aby k nejasnostem a lžím nedocházelo,“ řekla na adresu ministra zdravotnictví předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová



„Tohle je problém. Ministr zdravotnictví, který v krizové situaci prokazatelně lže, znedůvěryhodňuje všechny informace a opatření, o kterých vláda veřejnost informuje. Očekávám od Adama Vojtěcha rychlé a přijatelné vysvětlení, pokud existuje,“ přisadil si Miroslav Kalousek.

Státní zdravotní ústav v pátek zveřejnil zveřejnil seznam osmi laboratoří, které mohou pod dozorem úřadů testovat podezřelé na nákazu koronavirem. Soukromá laboratoř je mezi nimi jediná. Zdravotnické zařízení Tilia, které nákazu už potvrdit dokázalo, však na seznamu není. Peková iDNES.cz sdělila, že státní orgány na laboratoř uvalily takové formální požadavky, že je nedokáže splnit. „Takže bez ohledu na odbornost a schopnost vyšetření provádět toto dělat nesmíme,“ uvedla.