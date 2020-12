Vojtěch: Měl jsem být tvrdší. Blatnému fandím, odchod Maďara byl chybou

Nejste ministrem už tři měsíce, spíte klidněji?

Rozhodně spím tak, jak se má. Ono i před koronavirem to nebylo na ministerstvu jednoduché, práce bylo hodně. V té poslední době to bylo ještě horší a nenaspal jsem toho moc. Celé tři roky, co jsem byl na ministerstvu, jsem vstával v pět hodin ráno a v noci jsem chodil domů.

„Možná by vše vypadalo jinak, kdybychom od začátku ledna nakupovali ochranné prostředky, ale je otázkou, zda by někdo v okamžiku, kdy epidemie byla pouze v Číně, uvolnil peníze na nákup desítek milionů respirátorů.“