Moskva drsně podhodnocuje, kolik Rusů emigruje do Česka a i jinam

Data Rosstatu často ukazují naprosto odlišná čísla, než národní statistiky cílových zemí, kde se Rusové usazují. Například do Česka podle Moskvy míří jen stovky lidí ročně, údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) jsou ale o řád vyšší – eviduje ruské imigranty v tisících.

Poslední data ČSÚ ze září 2019 mluví celkem o 37 tisících Rusů na našem území. Podle statistik které vychází z čísel Ředitelství služby cizinecké policie ovšem bylo v roce 2018 38 223 Rusů, což znamená, že loni jich přinejmenším oficiálně ubylo.

Kolik Rusů se ročně přistěhuje do Česka 2015 2016 2017 2018 Rosstat 248 266 249 2447 ČSÚ 2852 2404 2891 3388

Podle Eurostatu dostalo v Česku v roce 2018 povolení k přechodnému pobytu přes 7 500 lidí.

Rozpor v údajích se týká i prakticky všech ostatních zemí světa. Například Američané v roce 2017 napočítali šestkrát více Rusů, než kolik jich zaznamenal Rosstat. Rozdíly jsou patrné podle dat Eurostatu i v dalších evropských zemích. Nejvíc Rusů se kromě Česka stěhuje do Německa, Velké Británie, Španělska, Francie či Polska.

Připadá vám, že je v Česku rusky mluvících lidí mnoho?

ANO 213 NE 17

Odchod se nehlásí?

Problém může být v tom, že mnozí Rusové státu nedají vědět, že ze země odchází. Podle dokumentů jsou pak nadále vedeni v Rusku, ale ve skutečnosti žijí v jiných zemích. To potvrzuje i Jarmila Marešová z Českého statistického úřadu, který poskytuje data do Eurostatu.



„Do určité míry je možné zmíněné rozdíly vysvětlit tím, že počty emigrantů bývají obecně podhodnoceny. V případě České republiky je to dáno tím, že občan nebo cizinec, který se hodlá vystěhovat do ciziny, by měl o tom informovat příslušný úřad,” uvedla Jarmila Marešová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ s tím, že v Česku se jedná o cizineckou policii.

„To se ovšem neděje a řada občanů se tak neodhlásí z místa pobytu. “ Počty, které potom následně eviduje přijímací stát, jsou pochopitelně vyšší, neboť cizinec musí projít přijímací procedurou a následně je pak ve statistikách podchycen,” dovysvětlila.



Nebo se údaje falšují?

Podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky ale za tím spíš stojí falšování údajů. „Jak již nějakou dobu upozorňují experti, Rosstat v minulosti opakovaně manipuloval daty a překrucoval skutečné hodnoty v zvláště citlivých kategorií a u zvláště citlivých informací,“ uvedl s tím, že se například jednalo o data o růstu HDP, těžby nerostných surovin, reálných příjmů obyvatelstva. „A právě také odchody lidí z Ruska, což je informace velmi citlivá nejen v Rusku, ale také v Maďarsku i jinde.“

„Je to manipulace za několika druhy účelů. Zaprvé je to ubezpečení vlastního obyvatelstva, že „věci jdou, jak mají“. Tedy, že jejich spoluobčané jejich neopouštějí, ekonomicky se jim nedaří tak špatně, jak říkají západní a nezávislá média, ekonomika a země roste a vůdce dělá věci správně,“ objasnil důvody zkreslování Havlíček. Jde tedy pouze o snahu udělat Rusko lepší a silnější, než ve skutečnosti je.

Rusko je zároveň motivováno ekonomicky. „Pokud se vykazují věřitelům a mezinárodním partnerům lepší čísla, než jsou ve skutečnosti, opět to může alespoň krátkodobě pomoci vaší kredibilitě a důvěryhodnosti v očích věřitelů a partnerů.“ To je pro Rusko důležité zejména od doby, co si nemůže volně půjčovat peníze u západních bankovních institucí a trhů, a to kvůli ekonomickým a finančním sankcím.

Rusové patří mezi nejpočetnější menšiny v Česku. S ohledem na cizince se v Česku jinak nejvíce pohybuje Ukrajinců, Vietnamců a Slováků.

Rusko je třetí zemí na světě, ze které lidé odcházejí. Čísla OSN z roku 2019 ukazují, že zemi opustilo 10,5 milionů lidí. V zemi v roce 2018 žilo 144,5 milionů lidí. O ruské migraci vycházejí různé průzkumy, nejvíce se chtěli stěhovat mladí lidé. Psali jsme například zde.