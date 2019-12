Rusko katastroficky vymírá. Ekonomiku mají zachránit miliony migrantů

Už čtvrtý rok v řadě je počet narozených nižší než počet zemřelých. Ruské populace ubývá „katastroficky,“ řekla místopředsedkyně vlády Taťána Golikovová.



Letos by mělo obyvatelstvo dosáhnout necelých 147 milionů. Toto číslo ovšem zahrnuje i 2,3 milionu lidí žijících na poloostrově Krym, který Rusko sebralo Ukrajině. Tento zábor z roku 2014 mezinárodní společenství neuznává.

OSN odhaduje, že do konce století hrozí počet obyvatel Ruska klesnout pod 100 milionů. Důvodem je kromě nízké porodnosti i emigrace řady Rusů, kteří z politických i ekonomických důvodů utíkají hlavně do střední a západní Evropy.

Podle francouzského rozhlasu RFI tak Rusko možná čeká „druhá demografická krize“. Té první čelilo v 90. letech 20. století, kdy zhroucený komunistický režim vystřídal divoký kapitalismus.

Rusové tehdy prošli politickým, hospodářským, sociálním i psychologickým otřesem. Mimo jiné klesla porodnost, což v kombinaci s vysokou úmrtností způsobilo, že země ztratila několik milionů obyvatel.

Demografický propad 90. let má lví podíl i na tom současném. Dnes totiž do plodného věku dorůstá tehdy narozená generace. A ta je prostě málo početná na to, aby zajistila přirozenou obnovu populace. Přesto, že jinak viděno přivádí potomků na svět poměrně dost.

Dalších deset milionů migrantů

Nynější porodnost ale přidusily i hospodářské problémy, které Rusko sužují od roku 2014. Pracujícím stagnují příjmy a rubl oslabuje. „Morálku mladých párů“ tak podle RFI podlamuje „ztráta důvěry v budoucnost“.

Ekonomické obtíže také ztěžují Rusku vábení přistěhovalců ze střední Asie, Kavkazu či Ukrajiny. Jen díky nim se několik let dařilo počet obyvatel stabilizovat. A hlavně zalepovat díry na pracovním trhu. V příštích šesti letech by Kreml rád přilákal dalších až deset milionů migrantů, uvedl ruský hospodářský deník Kommersant.

Ruský autoritářský režim chce zároveň pokračovat v politice podpory porodnosti, kterou s určitým úspěchem provádí od roku 2000. Putin z ní učinil jednu z priorit svého nového prezidentského mandátu. V příštích třech letech na ní plánuje utratit přes osm miliard eur (204 miliard Kč).