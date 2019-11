, aktualizováno

Strach o budoucnost dětí i ekonomická situace v­ zemi. To jsou hlavní důvody, proč chce více než polovina mladých Rusů svou vlast opustit. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada. Podle něj o emigraci uvažuje 53 procent lidí ve věku od 18 do­ 24 let, což je vůbec nejvíce za posledních deset let.