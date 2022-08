STALO SE DNES: Mlejnek uhájil pozici. Šimůnková jako zástupkyně Křečka končí

Petr Mlejnek uhájil při jednání vlády pozici v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace, řekl ministr vnitra Vít Rakušan. Členové vlády si Mlejnka pozvali na schůzi, nenašli však důvody pro jeho odvolání.

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se rozhodla ke konci srpna rezignovat na svou funkci. Nesouhlasí s názory a profesním i lidským přístupem veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, nechce ho už dál zastupovat a spolupracovat s ním. Ombudsman řekl, že s další spoluprací počítal a je mu líto, že v rozhodování Šimůnkové převážily emoce.

Krym po sérii explozí dává sbohem posledním turistům a zvyká si na fakt, že na jeho území dorazila válka. Ruští vojenští analytici si zatím lámou hlavu, jakým způsobem Ukrajinci dokázali zasáhnout důležité cíle na okupovaném poloostrově.

Prezident republiky Miloš Zeman se na zámku v Lánech setkal s bývalým předsedou hnutí TOP 09 a prezidentským kandidátem z roku 2013 Karlem Schwarzenbergem. Informoval o tom prezidentův mluvčí Ovčáček na Twitteru. Schwarzenberg se se Zemanem utkal v druhém kole volby o prezidentský mandát, ve kterém nakonec zvítězil Zeman.

Pokud by Kyjev předem varoval ukrajinské občany před možností ruské invaze, rozšířila by se na Ukrajině panika a Rusko by zemi ovládlo v řádu dní, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s deníkem The Washington Post, který vyšel v úterý. Deník také uvádí, že americký prezident Joe Biden věděl o plánech ruské invaze již loni v říjnu.