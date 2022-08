Zelenskyj o hrozící invazi záměrně mlčel, Biden znal ruské plány už v říjnu

„Pokud bychom to zveřejnili... dostali by nás za tři dny,“ řekl Zelenskyj. Ukrajinské vedení mělo podle něj pocit, že není dobré vyvolávat paniku, která by vedla k úprku lidí ze země.

„Když začala invaze, byli jsme tak silní, jak jen to šlo. Někteří lidé odjeli, ale většina zůstala, bojovala za svůj domov,“ zdůraznil ukrajinský lídr.

Zelenskyj na otázku, zda osobně věděl o chystané plnohodnotné invazi na Ukrajinu, odpověděl, že nikdo netušil, jak přesně bude válka vypadat. „Jak by tomu někdo mohl uvěřit? Že budou (ruští vojáci) mučit lidi a že to je jejich cíl? Nikdo nevěřil, že to bude takhle, a nikdo to nevěděl,“ řekl deníku The Washington Post.

Když se podle něj Kyjev dotazoval zahraničních partnerů na detaily jejich varování, například odkud bude invaze vedená a kolik vojáků se jí bude účastnit, nedostalo se mu více informací, než už měl.

Zelenskyj také kritizoval, že Ukrajina sice dostala varování, ale ne zbraně, aby se na ruský vpád připravila.

Biden o plánech invaze věděl již na podzim

Americký prezident Joe Biden podle The Washington Post znal detailní plány ruské invaze již v říjnu minulého roku. Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan tehdy svolal tajný brífink a představil analýzu sestavenou ze špionážních informací a satelitních snímků ruské armády u hranic s Ukrajinou.

Činitelé v čele s prezidentem Bidenem, viceprezidentkou Harrisovou či ministrem zahraničí Blinkenem se během podzimu sešli hned několikrát. Americký plán počítal s tím, že Rusko obsadí rychle většinu Ukrajiny. Zpráva deníku také odkrývá, že se Američané snažili o hrozbě ruské invaze přesvědčit spojence a ruského prezidenta Putina od útoku odradit.

Zelenskyj bude ve čtvrtek jednat s Erdoganem a Guterresem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek setká ve Lvově na západě země se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem a generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Informovaly o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na mluvčího OSN Stéphana Dujarrice a Ankaru. Vrcholní představitelé se budou zabývat dohodami o dodávkách ukrajinského obilí na světové trhy, které mají pomoci zmírnit globální obilnou krizi a budou diskutovat o možnostech ukončení téměř půl roku trvající ruské invaze na Ukrajině, píše AP.

Podle Dujarrice bude trojice lídrů nejspíše probírat také situaci kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou od března okupuje ruská armáda, a od které v poslední době přicházejí zprávy o ostřelování v její blízkosti, z něhož se Moskva a Kyjev viní navzájem.

Pravděpodobně budou hovořit také o vyšetřovací misi OSN, která má prošetřit nedávné zabití pěti desítek ukrajinských válečných zajatců ve věznici v obci Olenivka, která se nachází na území ovládaném proruskými separatisty. Také z útoku na toto zařízení se Rusko a Ukrajina obvinily navzájem. Stanice CNN nicméně na základě svého vyšetřování nedávno napsala, že ruská verze událostí je s velmi pravděpodobně smyšlená.

Guterres navštíví i Istanbul

Guterres po jednání ve Lvově zamíří do jihoukrajinské Oděsy, tedy jednoho ze tří ukrajinských přístavů, z nichž nyní odplouvají lodě s ukrajinským obilím. Následně má v plánu cestu do Istanbulu, kde se nachází společné koordinační centrum, které dohlíží na dopravu černomořským koridorem a má zajistit bezpečný vývoz obilí z Ukrajiny.

Obilné dohody v červenci uzavřela Ukrajina, Rusko, Turecko a OSN. Představitele Ruska ukrajinský prezident do Lvova nepozval, podotkla AP. Ruskojazyčná stanice BBC poznamenala, že pro Erdogana to bude první návštěva Ukrajiny od začátku ruské vojenské agrese v zemi. Na začátku srpna se turecký prezident setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Soči.

29. července 2022