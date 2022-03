STALO SE DNES: Zelenskyj káral Němce. Česko už je s uprchlíky na hraně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil prostřednictvím telekonference v německém parlamentu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov letěl do Pekingu, z neznámých příčin se však let otočil a vrátil se do Moskvy. Němci si všimli, že premiéři neměli na cestu do Kyjeva mandát EU. Jaromíru Nohavicovi zrušil Dům kultury v Uherském Brodě vyprodaný koncert. Česko je na hranici počtu uprchlíků, které může zvládnout. Přinášíme výběr čtvrtečních událostí.