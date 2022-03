STALO SE DNES: Haag žádá konec války. Za ubytování uprchlíků budou tři tisíce

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že vyjednávání mezi Moskvou a Kyjevem se nyní zaměřují na to, aby se z napadené Ukrajiny stal neutrální stát bez cizích vojenských základen a s vyzbrojením, se kterým by Rusko souhlasilo. Kyjev to však bez „absolutních bezpečnostních záruk“ odmítá.

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařídil Rusku okamžité zastavení válečných operací na Ukrajině. Podle rozsudku ve věci, kterou před nejvyšší soudní instanci OSN přednesla Ukrajina, má Moskva zajistit, aby ve vojenských akcích nepokračovaly ani jiné jednotky, které jednají na její příkaz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za vítězství s tím, že Rusko se příkazem musí řídit.

Domácnostem, které ubytují uprchlíky z Ukrajiny, by mohl stát přispět částkou 3 tisíce korun na osobu měsíčně, nejvíc ale částkou 9 tisíc korun, řekl po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan. Příspěvek nebude zdaněn, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Strop 9 tisíc korun byl zvolen tak, že jde o matku se dvěma dětmi, která prchla před válkou.

Evropská unie chystá společnou strategii na přeočkování proti covidu-19 na podzim. Zatím ale není jasné, jakou by se očkovalo vakcínou, sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V současné době v ČR i dalších evropských zemích počet nových případů opět roste, další vlnu odborníci čekají na podzim.

Severovýchod Japonska v oblasti prefektury Fukušima zasáhlo silné zemětřesení, kvůli němuž místní úřady vyhlásily rovněž varování před vlnou tsunami. Zatím nejsou zprávy o obětech či zraněných.