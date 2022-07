STALO SE DNES: Pravčická brána požár ustála. Národní park žádá zákaz vstupu

Symbol Českého Švýcarska – mohutná Pravčická brána – stojí. Ukazují to první záběry z místa, které pořídili redaktor a fotografka MF DNES. K historické památce se dostali jako první společně s jedním z hasičů, který zjistil, že prohořívá střecha jednoho z bufetů Sokolího hnízda.

Oheň dál řádí v parku České Švýcarsko. Hasiči se snaží zastavit plameny u hranic s Německem. Hoří také mezi Meznou a Mezní Loukou a ve směru na Jetřichovice. Ústecký kraj vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, je zakázáno v lesích kouřit nebo rozdělávat oheň.

Pokud by byl premiérem Babiš, postupoval by jinak, říká v rozhovoru Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Podle Schillera ho současný premiér nekontaktoval a cesta Petra Fialy do Hřenska nebyla nápomocná. Hejtman v rozhovoru s iDNES.cz také navrhl řešení pro budoucí požáry.

Izraelský ministr obrany Benny Gantz potvrdil, že v květnu Rusko v Sýrii vystřelilo ze svého raketového systému S-300 na izraelské letouny. Vztahy mezi Ruskem a Izraelem jsou nyní velmi napjaté, mimo jiné kvůli hrozbě Ruska, že zavře židovskou agenturu pověřenou přesidlovací politikou.

V květnu příštího roku končí platnost takzvané blokové výjimky pro motorová vozidla. Mimo jiné zaručuje majitelům trvání záruky na jejich automobil i v případě využití služeb neautorizovaných servisů. Má smysl, aby se platnost prodloužila?