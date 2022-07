Fiala přijel na štáb a hned odjel, se mnou o ohni nemluvil, říká ústecký hejtman

Včera jste uvedl, že jste se nestihl na místě potkat s premiérem Fialou. Šlo zkrátka o časovou vytíženost, nebo byl jiný důvod?

Bylo to čistě z provozních důvodů. Ráno jsem svolával bezpečnostní radu, protože jsme se museli zabývat otázkou, zda vyhlásit či nevyhlásit stav nebezpečí. Což bylo strašně důležité.

Než skončila bezpečnostní rada, tak se pan premiér a ministr vnitra rozjeli do Hřenska a než jsem tam dojel já, tak už zase byl premiér Fiala pryč. Nicméně nebyl to nějaký záměr. Každopádně od té doby mě nekontaktoval.

Nepovažujete to za trochu neuctivé? Šéfujete kraji, kde došlo ke katastrofě. Loni při jihomoravském tornádu tehdejší premiér a váš spolustraník Andrej Babiš za tamním hejtmanem Grolichem dorazil.

Já jsem zvyklý na zcela jiné chování. Dokud tam byl premiér Babiš, tak by mě určitě kontaktoval, řešil by věci s krajem. Ptal by se, zda nepotřebujeme nějakou součinnost.

Toto ze strany vlády bohužel zatím nepřišlo. Nebyli jsme přizváni k žádnému jednání. Jen se jeli podívat na místo. Myslím si, že tam pan premiér ani nic neřešil, jen se zúčastnil krizového štábu a zase odjel.

Proč bylo tak důležité, zda vyhlásíte či nevyhlásíte stav nebezpečí?

Pokud by situaci hasiči nezvládali, tak mám zákonnou povinnost tento stav vyhlásit. Velení by následně přešlo pod kraj a měli bychom více pravomocí. Mohli bychom žádat armádu o pomoc, mohli bychom ve zrychleném řízení schvalovat návrhy, efektivněji evakuovat lidi, stavět provizorní budovy a tak dále. Hasiči to samozřejmě mohou dělat také, ale musejí situaci zvládat.

Nakonec jsme se ale rozhodli, že situaci mají pod kontrolou a stav nebezpečí tedy vyhlášen být nemusel.

Sešel jste se včera alespoň s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Jednali jste například i tom, jaký je nejpravděpodobnější scénář toho, jak mohl požár v NP vzniknout?

S největší pravděpodobností se podle vyšetřovatelů jedná o lidský faktor, ale pochybuji, že se přesně zjistí, co byla přesná příčina a kdo to způsobil.

Dle nejčerstvějších informací jste se nakonec rozhodli zákaz vstupu do lesů nevydat. Proč se tak stalo?

Ano, ještě včera po komunikaci na krizovém štábu v Hřensku jsem očekával, že se zákaz vstupu do lesů vyhlásí na celém území kraje. Panovalo extrémní sucho a hrozilo, že by mohl vzniknout požár ještě někde jinde. Zaplať pán bůh přes noc zapršelo na větší části území, takže extrémní riziko pominulo. Ředitel krajského úřadu vydá opatření proti vzniku požárů. Obsahuje podmínky, jak se chovat v lese.

Šlo také o to, že by se zákaz vstupu do lesů dotkl v jednom okamžiku celého území kraje, tedy i těch lokalit, kde nehoří?

Ano, původně šlo o území celého kraje. Ale nakonec jsem vyzval ministryni životního prostředí a ředitele národního parku, aby se uzavřel pouze Národní park České Švýcarsko, k čemuž již ostatně došlo, protože na příjezdových trasách stojí policie a hlídá. Tam by opravdu neměli vstupovat lidé. Nicméně jde o to, aby to případně neobcházeli někudy jinudy.

Jaká je situace co se podniků v oblasti Hřenska a NP České Švýcarsko týče? Skončila pro ně zcela letní turistická sezona?

Mohu sdělit čistě svůj názor. Podle mě ano. Zejména ve Hřensku. Pokud tam lidé přijedou, tak to budou maximálně nějací extremisté, kteří chtějí vidět spáleniště. Normální lidé sem na dovolenou nepojedou. Penziony v Českém Švýcarsku jsou na tom podobně. Mám informace, že lidé odříkají a ruší rezervace.

Kolik takových podniků řádově je?

V jakém množství to bude, to nevím. Aktuálně situaci mapuje, abychom mohli říci vládě, jak velké kompenzace budeme potřebovat.

Je jejich jedinou strastí nynější požár, nebo jde o vícero problémů, které na zdejší podnikatele dopadají v delším časovém horizontu?

Určitě je to více problémů, třeba covid. Je to třetí sezóna po sobě, kdy podnikatelé dostali takovou ránu. Myslím si, že budou mít velký problém to ustát.

Je mimořádná okamžitá pomoc ve výši necelých 70 tisíc dostatečná?

Je to dávka vysloveně pro lidi, kteří opustili své obydlí a potřebují akutně pomoci. Nevím, jaké jsou přesné podmínky: zda mohou žádat pouze ti, jejichž dům zasáhl oheň, či všichni, kteří byli evakuováni. Každopádně doufám, že to je první, ale ne poslední pomoc. Provozovatelů se tato pomoc podle mě netýká.

Celkově očekávám, že se vláda k této situaci postaví čelem a že nějaké kompenzace vůbec přijdou.

Ministerstvo životního prostředí připravilo na obnovu poničených míst zatím sto milionů korun. Obce budou moci peníze využít na opravu infrastruktury, včetně zabezpečení požárem poškozených svahů. Je to dostatečné?

Zasažen je národní park, takže patří do gesce ministerstva a oni musí stanovit, jaké škody jim vznikly. My jako kraj nemáme přehled, jaká je zde infrastruktura. Je to čistě území MŽP.

Dle komunikace s ředitelem národního parku jsem pochopil, že nejde o hospodářský les, takže se zde škoda na zeleni vyčíslovat asi ani nebude, protože se to vyčíslit nedá. Budou se řešit škody na cestách a podobně, ostatně již několik dnů tam jezdí těžká technika, která sem normálně nepatří.

Možná je na to stále trochu brzy, ale řešil jste, případně máte alespoň již v hlavě, nějakou koncepci, jak podobným rozsáhlým požárům do budoucna předejít?

Já nemůžu mluvit za území NP, to je čistě soukromý problém. Sucho obecně bohužel neovlivníme, to nás bude sužovat každý rok. A nejen nás, ale celou Evropu. Já se ale přikláním k tomu, že bychom v rámci předsednictví Radě EU měli prosazovat vznik hasičské letecké centrály pro celou Evropu.

Požáry jsou nyní ve Francii, Španělsku, Itálii… Když někde požáry začnou, tak bychom měli techniku připravenou a piloti by mohli okamžitě zasahovat. Nemuseli bychom čekat tak dlouho. Vezměte si, že vrtulníky dorazily až třetí den. Podle mě by, kdyby něco takového již existovalo, mohl ušetřit jeden celý den. My tu techniku logicky nemáme, protože jsme požáry v takovémto rozsahu nikdy neměli.