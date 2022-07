Možnost opravovat v neautorizovaném servisu skončí. Bojuje se o prodloužení

Mezi autorizovanými a neautorizovanými servisy zuří dlouhá léta konkurenční boj. První argumentují rozsáhlým diagnostickým vybavením, druzí zase zpravidla nižší cenou. Zákazník si může vybrat, čemu důvěřuje víc. Na straně autorizovaných provozoven dříve stálo uznání záruky. Řada motoristů dodnes žije v domnění, že opravou jejich vozu v neautorizovaném servisu automaticky přichází o záruku. Takovéto pravidlo však více než deset let neplatí díky takzvané blokové výjimce pro motorová vozidla.

Podle ní nesmí být servis automobilů výlučně vázaný pouze na autorizovanou síť výrobce značky vozu. Pokud neautorizovaný servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality, není nijak ohroženo právo majitele uplatnit na svůj vůz záruku. Může přitom pracovat s levnějšími součástkami odpovídající kvality.

Ale platnost blokové výjimky příští rok končí. Neautorizované servisy logicky bojují za její prodloužení. Podle společnosti LKQ CZ, která je největším dodavatelem autodílů na českém trhu, je prodloužení platnosti z pohledu zachování otevřenosti trhu nezbytné, zároveň je však třeba dbát na dodržování definovaných zásad.

„Bloková výjimka je přirozenou reakcí na ochranu zákazníků proti pokusům výrobců originálních dílů monopolizovat trh. Stále více součástek je však vyřazováno z konkurenční sféry a jsou vyráběny takzvaně na zakázku. Výrobci originálních dílů tak získávají větší podíl na sekundárním trhu tím, že navrhují systémy, které vylučují nezávislé opravny, a získávají tak monopolní postavení v mnoha klíčových oblastech,“ uvádí Ján Kondáš, ředitel korporátní komunikace LKQ CZ a regionu pro střední a východní Evropu.

„S koncem blokové výjimky by mohlo dojít k monopolizaci stávajícího trhu a tím i výraznému nárůstu cen oprav vozidel,“ varuje také Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car, franšízové sítě nezávislých autoservisů. „Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Nedá se říct, že by všechny autorizované servisy byly neúměrně předražené, a naopak ty menší nevykonávaly svoji práci s patřičnou profesionalitou. Obzvláště v dnešní ekonomicky složité době je však důležité ponechat zákazníkům možnost svobodné volby, komu při servisování svůj vůz svěří.“

Souhlasí s tím i Ivan Dzido ze společností LKQ, který společně s dalšími kolegy připomínkuje i příslušnou legislativu na úrovni EU: „Pokud se výše uvedené problémy nebudou řešit, vznikne monopol výrobců originálních dílů a jejich smluvních distributorů/opravářů na stále větší množství dílů. To povede k omezenému výběru pro spotřebitele a k inflaci spotřebitelských cen, protože počet nezávislých opraven se sníží, a tím se celkově zúží výběr pro spotřebitele.“

Autorizované servisy mají naopak logicky trochu jiný názor. „U zánovních vozů je pravidelný autorizovaný servis zásadní podmínkou dobrého dalšího prodeje,“ tvrdí třeba Robert Imling, ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto. „Pokud majitel zánovního vozu jezdí do neautorizovaných servisů, sníží tím cenu svého auta o výrazně větší částku, než by případně ušetřil levnějším servisem.“

Bloková výjimka také možná nepřežije masový nástup elektromobility, protože servisní zázemí pro elektromobily je technologicky velmi náročné a vyškolení odborného personálu trvá dlouho a také není levné. „U menších servisů, zaměřených na více značek, nebudou dávat takové investice ekonomický smysl,“ tvrdí dokonce Pavel Boháč, ředitel obchodu a marketingu servisních služeb Louda Auto.

Podle předběžných informací Evropská komise plánuje nařízení prodloužit o dalších pět let. Očekávají se však určité změny odrážející nejnovější technologický vývoj. Evropská komise má návrh pravidel konzultovat se zúčastněnými stranami ve druhém čtvrtletí roku 2022. Konečné přijetí nařízení se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2023.

„Pro majitele vozidel se jedná spíše o smysluplné opatření, které by mělo být zachováno i do budoucna, protože jim umožňuje větší svobodu při volbě servisu. Nicméně je třeba zachovat alespoň základní úroveň kvality v neautorizovaných servisech,“ myslí si Petr Knap, vedoucí partner pro oblast automotive v EY Česká republika. „Na druhé straně pohledem výrobce automobilů, importéra nebo majitele autorizovaného servisu se může jednat o opatření, kvůli kterému přicházejí o část zákazníků a tedy o podstatné tržby. Zároveň nemohou zaručit kvalitu prováděných oprav v neautorizovaných servisech. Část těchto subjektů by tedy jistě preferovala zrušení tohoto opatření.“