STALO SE DNES: Sestry se bouří proti očkování. Ve vládě vzniknou nová místa

Už přes čtyři tisíce zdravotních pracovníků podepsalo petici proti nátlaku na povinné očkování vybraných profesí. Takzvaná deklarace sester se přidává k deklaraci lékařů ze začátku prosince, kterou podepsalo skoro 80 tisíc lidí. Zdravotníkům vadí postih neočkovaných lidí, včetně možné ztráty zaměstnání. Šéfka České asociace sester považuje jednání za nekolegiální.

Na úřadu vlády by mělo vzniknout 74 nových míst, především kvůli zřízení útvarů pro ministry bez portfeje pro vědu, legislativu a evropské záležitosti. Vyplývá to z návrhu tzv. systemizace služebních a pracovních míst pro příští rok. Kvůli novým místům se má zvýšit objem peněz na platy téměř o 43 milionů korun. Mimo to má na ministerstvech vzniknout více než desítka pozic náměstků.

V desítkách českých měst a obcí od ledna zdraží svoz odpadu. Někde to může být o desetikoruny, jinde i o tisíce ročně. Nejvíce si připlatí Pražané, kde bude cena v případě velkých kontejnerů až dvojnásobná.

Druhá série seriálového Zaklínače ubrala na hororu a epizodnosti, aby se vrhla do velkého světa národnostních přesunů, pletich a politiky. Bohužel se tak proměnila v zaměnitelnou instantní fantasy bez emocí.

Maďarsko neplánuje změnu zákonů souvisejících s migrační problematikou, a to ani v případě, pokud některé z nich budou podle Soudního dvora Evropské unie v rozporu s unijním právem. V úterý to řekl maďarský premiér Viktor Orbán, který se dlouhodobě staví proti migraci. Na tiskové konferenci zároveň oznámil kandidátku na novou prezidentku.