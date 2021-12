Města zdraží svoz odpadu až o tisíce korun. Kde si připlatíte nejvíc?

Obyvatelé Prahy v současné době platí za svoz odpadu od 25 do 75 haléřů za litr, a to podle velikosti nádoby a četnosti svozu. Od 1. ledna příštího roku ale město v nové vyhlášce zavádí jednotnou sazbu pro všechny: 50 haléřů za litr odpadu. Cena se tak zvedne přímo úměrně velikosti popelnic. Nejvíc se to dotkne obyvatel sídlišť s kontejnery o objemu 1 100 litrů, které to vyjde až na dvojnásobek současné roční částky. Čtyřčlenná rodina bude nově platit 3 612 korun ročně, tedy o téměř 1 700 korun víc. U 120 litrových popelnic, které mívají majitelé rodinných domů, vyjde svoz jednou týdně na 3 120 korun za rok.

Expertem v dotování odpadu je v posledních letech Ústí nad Labem. Jeho občané totiž nemusí za svoz platit vůbec a město tak přichází o 74 milionů korun ročně.