Úřad vlády bobtná. Potřebuje desítky nových lidí pro ministry bez portfeje

Na úřadu vlády by mělo vzniknout 74 nových míst, především kvůli zřízení útvarů pro ministry bez portfeje pro vědu, legislativu a evropské záležitosti. Vyplývá to z návrhu tzv. systemizace služebních a pracovních míst pro příští rok. Kvůli novým místům se má zvýšit objem peněz na platy téměř o 43 milionů korun. Mimo to má na ministerstvech vzniknout více než desítka pozic náměstků.