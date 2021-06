STALO SE DNES: Cesty do Chorvatska se usnadní, Klaus slavil osmdesátiny

Cesty do Chorvatska jsou od páteční půlnoci pro Čechy už bez omezení. Česká republika patří se sousedním Slovenskem na seznam zelených zemí, pravidla pro vstup do oblíbené turistické destinace jsou tak stejná jako před pandemií. Do Chorvatska je třeba občanský průkaz či pas, informoval RegioJet. Informaci v pátek odpoledne potvrdil i ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Poslanci zakotvili do Listiny základních práv a svobod nové právo člověka na ochranu zbraní. Nově v ní má být zapsána věta: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Pro hlasovalo 141 ze 159 přítomných poslanců.

Václav Klaus pořádal v Jižních zahradách Pražského hradu oslavu svých 80. narozenin. Pogratulovat mu přišla řada známých osobností, dar předala i současná hlava státu. Institut Václava Klause za pronájem prostor podle registru smluv zaplatí 261 tisíc korun, upozornil Deník N.

Z objektu firmy v Plzni na Skvrňanech, která se zabývá zpracováním tekutých průmyslových kalů, dopoledne unikly nebezpečné chemikálie. Zasáhly sedm lidí, tři z nich dokázali sami opustit areál. Čtyři převezli záchranáři ve vážném stavu do nemocnice. Dva z nich odpoledne zemřeli.



Americký prezident Joe Biden uzákonil nový svátek. Každoročně si tak Američané budou 19. června připomínat konec otroctví v USA. Federálních svátků je nyní v USA dvanáct. Poslední svátek, který Američané schválili, je den Martina Luthera Kinga.