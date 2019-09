Demolice Stalinova pomníku by byla drahá, lepší bude oprava, říká Lukeš

Dnes se vlastně jedná o pouhý podstavec pomníku. Měl tento prostor původně k něčemu sloužit?

Původně tam byl úmysl podstavec nějak využít. Mělo se v něm nacházet mauzoleum. To se však nakonec umístilo na Vítkov. Strana se nakonec rozhodla jinak, ale původně to s tím účelem stavitelé budovali.

Dají se prostory k něčemu využít dnes?

Využít se dají, poslední dobou se uvažovalo, že by tam mohlo město umístit muzeum totality, což by myslím bylo ideální. Předtím je samozřejmě třeba opravit konstrukci, ale ta se musí opravit tak jako tak. Když už se bude opravovat, a ta oprava bude nejspíš nákladná, mělo by se rovnou vymyslet i nějaké využití, aby se to potom zase nezavřelo.

A byly tedy prostory v minulosti skutečně k nějakému účelu použity?

Používaly se k uskladňování brambor. Pomník byl dokončen až po Stalinově smrti, v době kritiky jeho osoby, takže se to dál už neřešilo. Po roce 90 se objevilo mnoho nápadů, například Rádio Stalin. Nové plány ale vždy narazily na problém s bezpečností. Na místě docházelo k různým úrazům.

Jaká je vnitřní konstrukce památníku?

Je to železobetonová konstrukce, která je dimenzovaná s ohledem na to, že na ní stála socha, která vážila desítky tun. Určitě nebyla konstrukce původně poddimenzovaná.

Původní zátěž tedy byla mnohem větší, jak je tedy možné, že tam jsou nyní technické problémy?

Když dovnitř zatéká a nikdo to neřeší, může dojít k porušení betonové výstuže a narušení statiky sloupů. To však pouze předpokládám. Bude nutné to nějak vystužit a opravit.

Dokážete říct, jak dlouho může oprava takové stavby trvat?

Podepření konstrukce bude chvíli trvat, nejdřív se musí přijít na to, kam umístit podpěrné sloupy, jak mají být dimenzované a tak dále. Celé to může trvat několik týdnů. Jestli ale půjde o tři nebo o šest týdnů nedokážu říct. Tím se ale nic nevyřeší, tím se jenom odkládá samotný problém.

A poté?

Bude muset vzniknout nějaký podrobný statický průzkum a zjistit konkrétní škody. Poté se bude muset vytvořit nějaký konkrétní plán. To může trvat řekněme půl roku. Pak se to musí schválit a až potom může začít nějaká rekonstrukce. K tomu potřebujete mnoho různých razítek a povolení, třeba i od památkářů. Než tedy samotná oprava začne, bude to trvat tak rok, možná ale i více let.

V následujících letech se tedy do podstavce veřejnost nepodívá?

Odhaduji že to bude v horizontu alespoň dvou let. Záleží ale třeba i na uvolnění financí. Na Letnou budou muset kvůli tomu jezdit náklaďáky, jeřáby a podobně, čímž s dost poničí asfalt. Je škoda, že se na to přišlo až teď.

Jakou roli nyní ten piedestal Stalinova pomníku ve veřejném prostoru zastává?

Je to výrazná stavba, je vidět až ze Staroměstského náměstí. Proto byl na Letnou také původně umístěn. Jelikož projektanti věděli, že pomník bude vidět i z velké vzdálenosti. Myslím si tedy, že by se pro to místo mělo teď najít nějaké smysluplné využití.

Jaké využití by bylo podle vás vhodné?

Podle mě třeba zmiňované muzeum totality, o kterém se již uvažuje. Dříve se mluvilo třeba i o galerii. Čižinský (starosta městské části Praha 7, pozn. red.) říká, že tam nechce nic, protože by na místo jezdila auta. To je ale nesmysl, v blízkosti jsou velké podzemní garáže. Ostatně, kdyby tam byla nějaká expozice, budou tam chodit hlavně školy a turisté, kteří tam dojdou pěšky. Vnímám to tedy jako nesmysl.

Je z vašeho pohledu architekta ta stavba natolik kvalitní, že má smysl investovat do její záchrany?

Stalinův pomník kvalitní nebyl a původní funkce již také nemá. Je to ale robustní stavba. Kdyby se měla demolovat, stálo by to velké peníze. Myslím tedy, že když už tam je i s těmi monumentálními schody, je třeba pro ni najít nějakou vhodnou náplň.