Okolí metronomu na Letné bude opět přístupné, statici prozkoumali bunkr

„Chceme oblast ponechat přístupnou, zároveň však potřebujeme zajistit bezpečnost,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).



Pracovníci Kloknerova ústavu vytipovávají nejrizikovější místa. Podle jejich průběžného posouzení je možné oblast otevřít do doby, než bude zpracována finální diagnostika a statická analýza, což by mělo být do konce roku. Kloknerův ústav také doporučil zakázat v oblasti větší shromáždění.

Magistrát nechal na základě statického posudku a rozhodnutí stavebního úřadu oblast o rozloze asi tisíc metrů čtverečních, která tvoří střechu podzemní stavby, uzavřít minulý čtvrtek.

Stavební úřad pří rozhodování vycházel z předběžného posudku, podle kterého jsou některé části střechy v důsledku dlouhodobého zatékání ve špatném stavu a v případě zatížení například větší skupinou lidí by se mohly zřítit. Kloknerův ústav nyní uvedl, že posudek vycházel pouze z vizuálního zhodnocení bez podrobnější diagnostiky a statistické analýzy.

Rozhodnutí stavebního úřadu nicméně magistrátu přikazuje stavbu podepřít a do té doby oblast znepřístupnit. Aktuální průběžné posouzení podle Chabra stavební úřad pouze vzal na vědomí, takže platí původní rozhodnutí a magistrát musí nechat nepřístupné alespoň nejrizikovější oblasti.

Zároveň se čeká na stanovisko legislativního odboru magistrátu ohledně dalšího postupu, dodal radní.

Zatím není jasné, co magistrát s podzemím pomníku v dlouhodobém horizontu provede. Minulé vedení Prahy plánovalo v podzemí vybudovat galerii, což to nynější zamítlo.

Zástupci Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) po volbách navrhovali vybudovat v něm muzeum totalitních režimů. Ani tento záměr město neschválilo, nelíbil se zejména zástupcům Prahy Sobě, jejímž lídrem je starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Podzemí nyní využívá jako zázemí společnost Containall, která kolem pomníku pořádá kulturní akce a nabízí občerstvení.