Vyjela první sanitka. Lidem začali dělat testy na koronavirus doma

Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS HMP) vyčlenila speciální vozidlo, které od středy slouží pro odběr vzorků u pacientů, u nichž je potenciální riziko nákazy novým koronavirem. Už během čtvrtka absolvovala posádka, kterou tvoří zdravotník ZZS HMP a pracovník infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce, první výjezdy k pacientům, sdělila mluvčí ZZS HMP Jana Poštová.



„Jako reakci na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a v koordinaci s naším zřizovatelem, Magistrátem hl. m. Prahy jsme operativně zavedli do provozu speciální vozidlo, abychom umožnili odebírat biologické vzorky pro testování na nákazu koronavirem, typicky přímo v domácnostech potenciálních pacientů. Hlavním cílem je minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami,“ sdělil ředitel ZZS HMP Petr Kolouch.



Speciální sanitní vozidlo vyjíždí k oznámeným pacientům po aktivaci pražskou hygienickou stanicí a po domluvě s Nemocnicí Na Bulovce. Vozidlo nevyjíždí na základě volání na tísňovou linku 155, protože ta je primárně určena pro volání v případě zdraví či život ohrožujících akutních stavů.



Ačkoliv je vozidlo plně vybavené jako kterákoliv sanitka, nebudou v něm převáženi pacienti. Tento vůz pražská záchranka využívá například při asistencích na sportovních či kulturních událostech, kde zajišťuje zdravotnický dozor, nebo při cvičeních jako zázemí pro předsunuté zdravotnické operační středisko. Vůz disponuje neprodyšně oddělenou ambulantní částí od kabiny řidiče a také například sprchou.



A jak vypadá samotný odběr? Posádka přijede na místo určení, kde si odborník provádějící testy oblékne ochranný celotělový oblek a například brýle či rukavice a u pacienta provede odběr vzorků. Zatímco pacient zůstává doma, zdravotník se se vzorky vrací k vozu. Po uložení odebraného materiálu, svlečení a zapečetění použitých ochranných pomůcek v ambulantní části vozidla a důkladné desinfekci zdravotníka odjíždí posádka se vzorky do laboratoře a následně případně k odběru vzorků u dalších pacientů.



Brněnská nemocnice bude lidi rovněž kontrolovat doma

Vyčleněné týmy Fakultní nemocnice Brno budou od pátku navštěvovat v domácím prostředí pacienty, u nichž se objeví podezření na nákazu koronavirem. Služba bude dostupná od sedmi hodin ráno do devatenácti hodin večer po celém kraji ve spolupráci se záchrannou službou, řekl ve čtvrtek zdravotnický náměstek nemocnice Ondřej Ludka. Od pondělí chce nemocnice dělat testy na koronavirus v Brně, nyní odběry posílá do Ostravy.



V Jihomoravském kraji hygienici vyloučili nákazu u 14 lidí. U dvou na výsledky čekají. V dalších více než 200 případech poskytli lidem konzultace.

Nemocniční tým bude spolupracovat se záchranáři i krajskou hygienickou stanicí. Na základě vyhodnocení hygienické stanice tým k lidem vyjede. „Lidé s podezřením by měli volat na krajskou hygienickou stanici, kontakty jsou na stránkách stanice nebo nemocnice. Hygienický pracovník vyhodnotí riziko, a pokud bude potřeba, kontaktuje záchranku a ta nás, abychom provedli odběr,“ popsal Ludka. Po odběru pacient zůstane v domácí karanténě.



K pacientům s podezřením na onemocnění vyjede tým, který bude používat speciální ochranné obleky. Po jejich použití bude nemocnice obleky likvidovat. Náměstek Ludka upozornil na to, že by se lidé neměli bát, pokud uvidí v okolí pracovníka v ochranném obleku. „Nechceme, aby vznikala panika, aby to lidé vnímali jako science-fiction,“ řekl Ludka. „Zatím jsme jediná nemocnice v kraji s infekční klinikou, která bude domů k pacientům vyjíždět. Pokud by zájem narůstal, oslovíme i další nemocnice, aby se na tom podílely a situaci jsme všichni zvládli,“ dodal Ludka.

Z Fakultní nemocnice Ostrava vyjíždí k lidem sestra

Na Klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava funguje od čtvrtka sestra, která vyjíždí k případům podezření na koronavirus. Pacienta navštíví doma a přiveze s sebou osobní ochranné pomůcky a odběrovou soupravou. Novináře o tom informovala mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Během čtvrtečního dopoledne měla sestra dva výjezdy.

„Sestra je v pohotovosti od 07:00 do 19:00. Výjezd indikuje epidemiolog, který kontaktuje Zdravotnickou záchrannou službu. Sanitka s řidičem vyzvedne sestru mající pohotovostní službu na Klinice infekčního lékařství a společně vyjedou za pacientem,“ popsala postup výjezdu vrchní sestra kliniky Šárka Kumorová.

Pacienti s příznaky chřipkového onemocnění by měli volat na tísňovou linku 112, případně 155. Z Centra tísňového volání je operátor přepojí na epidemiologa, který podle popsaných příznaků rozhodne o případném vyslání sestry z Kliniky infekčního lékařství. Odebraný vzorek otestuje Zdravotní ústav v Ostravě. Všechny byly zatím negativní.



Bude-li pacient potřebovat hospitalizaci, bude převezen na Kliniku infekčního lékařství. „V současné době jsme pro tyto pacienty vyčlenili oddělení s šesti dvoulůžkovými pokoji. Na stanici se dostanou samostatným výtahem bez kontaktu s dalšími nemocnými,“ uvedl přednosta Kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský. Na klinice bylo zatím hospitalizováno devět lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila.

Koronavirus se šíří od loňského prosince z Číny. Na světě je zhruba 100 000 nakažených a několik tisíc lidí už zemřelo. Případy onemocnění se už objevily v desítkách zemí. V Evropě je zatím nejvíce zasažená Itálie. V Česku je zatím potvrzeno 12 případů nákazy koronavirem.