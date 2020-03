Na koronavirus se jinou cestou testovaly desítky lidí. A čtyřikrát levněji

„Nikde není psáno, že soukromé laboratoře nesmí diagnostikovat koronavirus. To je nějaká kachna,“ hájí svůj postup Soňa Peková, vedoucí laboratoře Tilia, kde se nechala vyšetřit žena z Prahy 6. Nakažená byla odmítnuta jinde, nechala se tedy vyšetřit za vlastní peníze.

Laboratoř v úterý kolem deváté hodiny večer zjistila, že žena z Prahy 6 má v těle virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Vedoucí laboratoře ihned kontaktovala pacientku a dala zprávu hlavní pražské hygieničce Zdeňce Jágrové. Současně zprávu předala i Státní zdravotnickému ústavu, se kterým o půl dvanácté v noci hovořila.

„O půl třetí do rána jsem v laboratoři ještě jednou ověřovala přes jiný molekulární cíl, jestli se skutečně jedná o ten virus. Pak jsem paní doktorce Jágrové ještě jednou poslala konfirmační záznam o tom, že jde skutečně o virus z Wu-chanu,“ popsala Peková.

Vedoucí si stojí za tím, že se postupovalo zcela správně. „Pacientka se k tomu stavěla velmi poctivě, perfektně spolupracovala. Nahlásili jsme všechno, co bylo potřeba, a poslali jsme všechny výsledky. Nečekali jsme ani do rána, všechno jsme udělali ještě přes noc, aby nedošlo k prodlením,“ vysvětlila Peková.

Jen v certifikovaných laboratořích, říká Vojtěch

Vyšetření soukromých laboratoří však není podle ministra správné. „Tato zařízení musejí mít certifikaci. Způsob jejich vyšetření neodpovídá obvyklým zdravotnickým standardům, odběry by měly být prováděny v certifikovaných laboratořích,“ řekl ministr Adam Vojtěch na středeční tiskové konferenci.



Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s většími soukromými laboratořemi takzvanou gentlemanskou dohodu, že testování provádět nebudou. Zakázat jim to stát však nemůže, uvedly Lidovky.cz.

Přítomnost nukleové kyseliny viru u ženy z Prahy 6 po přezkoumání soukromé laboratoře potvrdila i Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu.



Podle Pekové je výsledek laboratoře Tilia absolutně přesný. „Pokud máme sekvenci mikroorganismu, není přesnější způsob, jak virus identifikovat. Je to neprůstřelné a nezpochybnitelné. Žádný hlubší test není,“ upozornila.

Stát doposud některé testovat odmítal

Žena z Prahy 6 kontaktovala infolinku Státního zdravotního ústavu, nebylo proto rozhodnuto o tom, že by bylo třeba ji testovat. Nepobývala totiž v severoitalských regionech, které úřady dříve označily za rizikové, tedy Lombardii, Piemontu, Benátsku (Veneto) ani Emilia-Romanga, ale v sousedním Trentinu.



Vyhledala tedy soukromou laboratoř, kterou jí pravděpodobně doporučila obvodní lékařka.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zřejmě i v reakci na tento případ ve čtvrtek oznámil, že testy kvůli případné nákaze koronavirem se nebudou dělat už jen lidem, kteří se vrátili z vybraných rizikových oblastí. Zdravotníci je provedou všem lidem, pokud to stanoví lékař či hygienik.



Konkrétně v laboratoři Tilia se podle Pekové nechaly na koronavirus otestovat již desítky lidí. „Jsou to lidé, kteří zodpovědně přistupují k tomu, že se vrátili z nějaké oblasti. Chtějí vědět, jestli nejsou zdrojem nákazy, protože státní instituce nemají kapacitu na vyšetření. Lidem se vyšetření nedostane a jsou odmítnuti. Pak se o ně postaráme my, máme na to kapacitu i technologie,“ popisuje Peková.

V laboratoři Tilia stojí test na koronavirus 1264 korun, podle oficiálních údajů státu stojí test pět tisíc. Peková uvedla, že jí k cenovému rozdílu „nepřísluší vyjadřovat.“

Laboratoře mají na vyšetření návod

Podle Pekové při propuknutí epidemie dostaly všechny laboratoře návod od WHO (Světová zdravotnická organizace) na to, jakým způsobem virus vyšetřovat. „Genom viru je znám. Myslím, že by to soukromé laboratoře. v době, kdy lidé panikaří, testovat měly. Nakoupili jsme chemikálie a víme, jak se vyšetření provádí,“ uzavřela.



Názory mezi soukromými laboratořemi na to, jestli testovat koronavirus smí nebo nesmí, se velmi různí. Například laboratoř Synlab koronavirus netestuje. „Pokud by někdo přišel s tím, že se chce nechat testovat, odkážeme ho na pracoviště určené státem,“ řekl tiskový mluvčí laboratoře Robert Hladil.

„Nemáme povolení od státu,“ odpověděla mluvčí laboratoře Spadia Simona Součková na dotaz, zda mohou provést test na koronavirus. Podle ní se občas někdo v odběrové místnosti s požadavkem o testování na koronavirus objeví, ale jen ojediněle. Uvedla, že laboratoř sety na odběr koronaviru má, a pokud by získala od státu povolení, testovat by mohla. „Pokud to dělá někdo jiný, musí to dělat načerno,“ myslí si.