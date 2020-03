Covid-19 může testovat jen stát, soukromá klinika musela obejít systém

Podezření na šestou nákazu koronavirem v Česku má obyvatelka Prahy 6, kvůli níž jsou nyní v izolaci její rodina a žáci ze tříd, kam chodí její děti.

Zatím není jasné, na které pracoviště se žena obrátila. Soukromé laboratoře testy na koronavirus provádět nesmí. Redakci iDNES.cz to potvrdily oslovené laboratoře. Stanovisko ministerstva zdravotnictví redakce zjišťuje.

„My jako soukromá laboratoř koronavirus netestujeme. Specializuje se na to pět pracovišť v celé České republice, které určila Bezpečností rada státu. Pokud by přišel někdo s tím, že se chce nechat testovat, odkážeme ho na pracoviště určené státem,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí laboratoře Synlab Robert Hladil. Doplnil, že koronavirus se musí hledat cíleně, nedá se odhalit náhodně.

Odběry smí provádět jen Státní zdravotní ústav v Praze a další čtyři pracoviště v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. O testování rozhoduje podle anamnézy a příznaků krajský epidemiolog.

„Případ paní, která se údajně nechala testovat na Praze 6, mi upřímně přijde prazvláštní. Nechápu, co by z toho daná laboratoř měla, pokud by výsledek testování neohlásila. Je zvláštní, že by to někdo neudělal,“ myslí si Hladil.



„Nemáme povolení od státu,“ odpověděla mluvčí laboratoře Spadia Simona Součková na dotaz, zda mohou provést test na koronavirus. Podle ní se občas někdo v odběrové místnosti s požadavkem o testování na koronavirus objeví, ale jen ojediněle. Uvedla, že laboratoř sety na odběr koronaviru má, a pokud by získala od státu povolení, testovat by mohla. „Pokud to dělá někdo jiný, musí to dělat načerno,“ myslí si.

Děti v částečné izolaci

Na případ upozornil na Twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib, který o něm nejprve hovořil jako o potvrzeném případu. Odkazoval přitom na ředitele Základní školy Antonína Čermáka v Praze 6, kam chodí děti ženy, u níž je podezření na nakažení.



Žena je v Nemocnici Na Bulovce, rodina v domácí karanténě. V domácí izolaci skončili i spolužáci dětí dotyčné matky. Ve čtvrtek odpadne výuka celé škole, bude ředitelské volno.



Rodina byla minulý týden o jarních prázdninách v Itálii, ale v oblasti, která není hlášená jako riziková. Za místa epidemického šíření jsou považovány Benátsko, Lombardie, Piemont a Emilia Romagna. Rodina pobývala v regionu Trentino.