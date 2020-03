Testy prokázaly další tří případy koronaviru v Česku, celkem je jich osm

Dva nové případy pocházejí z okolí dvou již dříve nakažených z Děčína. „Oba dva byli do výsledků testů izolováni v domácí karanténě a oba budou ode dneška hospitalizováni v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Rodina se vrátila z oblasti Veneto v Itálii,“ uvedla ve středu mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.



Třetí potvrzený vzorek ženy z Prahy 6 testovala soukromá laboratoř a později byla přítomnost nukleové kyseliny viru potvrzena i v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu.

„Vzhledem k tomu, že neexistuje potvrzení o kvalitě původního vzorku, byl v Nemocnici Na Bulovce u dané pacientky odebrán vzorek nový a odeslán znovu na vyšetření do Národní referenční laboratoře,“ dodala Štěpányová.

„V naší oficiální laboratoři se nákaza ještě nepotvrdila, to by mělo být později večer. My jsme pouze potvrdili, že ta soukromá laboratoř analyzovala materiál, ve kterém byla pozitivní DNA, zatím je to na půl cesty,“ uvedl pro iDNES.cz epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.



Oficiálně potvrzený výsledek má být znám ve středu večer.

Žena údajně nepobývala v sereroitalských regionech, které úřady dříve označily za rizikové, tedy Lombardii, Piemontu, Benátsku (Veneto) ani Emilia-Romanga, ale v sousedním Trentinu. Když telefonovala na infolinku Státního zdravotního ústavu, nebylo proto rozhodnuto o tom, že by bylo třeba ji testovat.

Vyhledala tedy soukromou laboratoř. Podle dopoledního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude nutné prověřit, jakého lékaře kontaktovala a jaké informace jí podal. Označil také za chybu, že žena ani lékař nekontaktovali přímo hygieniky.

Testu se už podrobili také příbuzní ženy, se kterými přišla do styku. Její dvě děti chodily v pondělí a v úterý do školy. Základní škola Antonína Čermáka v Praze-Bubenči proto žáky první a třetí třídy poslala do domácí karantény, po dohodě s hygieniky pro ostatní výuka pokračovala. Celá škola a školka ve stejném areálu má ve čtvrtek ředitelské volno, další opatření podle ředitele Petra Karvánka přijme podle výsledku testů.

Čtveřice nakažených je z Ústecka

Dvojice z Děčína jsou příbuzní ženy, u níž se nákaza potvrdila už dříve. Nakazila se v Itálii, po návratu v pátek měla horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů a kašel. Byla ve stejném hotelu jako muž z Děčína.

U něj se nákaza potvrdila jako prvního v neděli, je hospitalizovaný v Praze. V Ústeckém kraji tak už byly prokázány čtyři nákazy. Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) tam testovali lékaři na koronavirus 41 lidí. Z toho bylo 29 testů negativních, na osm výsledků se čeká.

V Česku je zatím potvrzených osm případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažené jsou dvě zahraniční turistky, jeden učitel z České zemědělské univerzity a dva lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji třetím největším ohniskem nemoci. Ve středu přibyli další dva lidé z Děčína a žena z Prahy 6.

Ve světě je novým typem koronaviru nakaženo téměř 91 000 lidí, 3 110 lidí nemoci podlehlo, uvedla v úterý Světová zdravotnická organizace. V Evropě je nejvíce zasaženou zemí Itálie.

Koronavirus v Česku 27. ledna - V médiích se objevily první informace s podezřeními na koronavirus u pacienta, který se vrátil z Číny. Testy v kroměřížské nemocnici byly ale negativní. V následujících týdnech se objevila i další podezření, až do konce února ale byly testy u všech lidí negativní.

- V médiích se objevily první informace s podezřeními na koronavirus u pacienta, který se vrátil z Číny. Testy v kroměřížské nemocnici byly ale negativní. V následujících týdnech se objevila i další podezření, až do konce února ale byly testy u všech lidí negativní. 28. února - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval, že v České republice bylo dosud testováno 170 lidí a všechny výsledky byly negativní. Tři stovky lidí byly v domácí karanténě, kterou nařídily krajské hygienické stanice.

- Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval, že v České republice bylo dosud testováno 170 lidí a všechny výsledky byly negativní. Tři stovky lidí byly v domácí karanténě, kterou nařídily krajské hygienické stanice. 1. března - Testy v ČR odhalily první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Všichni tři nakažení přicestovali z Itálie. Jedním byl učitel z Vysoké školy zemědělské, který pobýval na konferenci na univerzitě v Udine, druhý muž z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v italské oblasti Benátsko. Třetím případem je mladá Američanka, která studuje v Miláně a přijela do Prahy na výlet.

- Testy v ČR odhalily první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Všichni tři nakažení přicestovali z Itálie. Jedním byl učitel z Vysoké školy zemědělské, který pobýval na konferenci na univerzitě v Udine, druhý muž z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v italské oblasti Benátsko. Třetím případem je mladá Američanka, která studuje v Miláně a přijela do Prahy na výlet. 2. března - Pozitivní test měla třiapadesátiletá žena v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Byla v Itálii ve stejném hotelu jako muž z Děčína.

- Pozitivní test měla třiapadesátiletá žena v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Byla v Itálii ve stejném hotelu jako muž z Děčína. 3. března - Nákaza novým typem koronaviru se potvrdila u spolucestující americké studentky, která pochází z Ekvádoru. První test byl u ní negativní, onemocnění potvrdil až opakovaný test.

- Nákaza novým typem koronaviru se potvrdila u spolucestující americké studentky, která pochází z Ekvádoru. První test byl u ní negativní, onemocnění potvrdil až opakovaný test. 4. března - Testy prokázaly další tři pozitivní případy nákazy novým typem koronaviru. Jedná se o dva příbuzné ženy z Děčína, u které se nákaza potvrdila dříve, a ženu z Prahy 6, kterou testovala soukromá laboratoř (později byl vzorek testován i v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu). Celkem je v Česku už osm nemocných.

- Testy prokázaly další tři pozitivní případy nákazy novým typem koronaviru. Jedná se o dva příbuzné ženy z Děčína, u které se nákaza potvrdila dříve, a ženu z Prahy 6, kterou testovala soukromá laboratoř (později byl vzorek testován i v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu). Celkem je v Česku už osm nemocných. K středečnímu ránu bylo podle ministra Vojtěcha testováno 340 lidí.