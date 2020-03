Koronavirus mění etiketu. Místo podání ruky nabízejí lidé loket nebo nohu

Například v Pekingu se objevily billboardy propagující nový druh pozdravu. Nabádají lidi, aby si místo podání ruky stiskli ruku vlastní. Z veřejného rozhlasu se zase ozývají výzvy, aby se lidé místo stisku rukou vrátili k tradičnímu čínskému gestu – pěsti namířené proti dlani.



Z Íránu se do celého světa rozšířilo video s novým stylem pozdravu, ve kterém si tři muži s rouškami místo podání rukou potřásají podobným způsobem nohou.



V Evropě se nyní zase upouští od tradičního polibku na tvář, což je hlavně v Itálii, kde je nyní nejvíce nakažených na kontinentě, velmi tradiční a oblíbený způsob pozdravu.

Když francouzský prezident Emmanuel Macron takto bez obav pozdravil italského premiéra Giusseppe Conteho, vnímali to lidé nejen jako pozdrav, ale i jako symbolický vzkaz lidem, aby neměli přehnané obavy z kontaktu s ostatními.

Přesto nejen Italy, ale i například Francouze nebo Španěly úřady nabádají, aby od se této formy pozdravu spíše zdrželi. Francouzský expert na životní styl Philippe Lichtfus upozornil, že podání ruky je poměrně moderní styl pozdravu, který vznikl teprve ve středověku, a jako pozdrav podle něj stačí i pouhý pohled do očí.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že on osobně s podáváním ruky rozhodně nepřestane. Dodal, že neváhal potřást pravicí ani pacientům v nemocnici, z nichž někteří tam byli právě kvůli nákaze koronavirem.

Na sociálních sítích vzbudilo velký rozruch video, v němž německý ministr vnitra Horst Seehofer před několika dny odmítl potřást rukou kancléřce Angele Merkelové. Ta to s úsměvem ocenila a ministra dokonce pochválila, že udělal správnou věc.



Odborník na etiketu a bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt se kroku ministra vnitra diví. V úzké skupině lidí, jako je sbor vlády, by za dodržení hygienických pravidel jako použití dezinfekčního gelu k podání ruky přistoupil. Pokud se však nutně chtěl politik kontaktu vyhnout, měl alespoň svůj záměr předem oznámit.

Pokud jeden z účastníků s podáním ruky počítá a druhý ne, hrozí společenské faux pas. „Z hlediska etikety je odmítnutí podání ruky problematické. To je v dnešní společnosti vnímáno jako urážka,“ upozorňuje Forejt.

„Například členové vlády si musí uvědomit, že jsou více vidět než jiní lidé. Tedy modely chování mimo zavedenou praxi by se měly alespoň předem deklarovat či vysvětlit, jinak vzbudí otazníky,“ řekl Forejt.

Virus změnil i podobu mší

V Polsku obavy z šíření viru ovlivnily podobu katolických mší a svatého přijímání. Kněží tam nyní hostie lidem nevkládají do úst, ale pouze do rukou. Věřícím se také nedoporučuje namáčet si ruce ve svěcené vodě. Podávání rukou omezili i fotbalisté během zápasů po celé Evropě.

Fotografové zachytili šéfa týmu WHO pro boj s korononavirem Bruce Aylwarda, jak po tiskové konferenci s úsměvem nabízí novináři na pozdrav právě loket. (25. února 2020)

Světová zdravotnická organizace doporučuje nahradit potřesení rukou dočasnými alternativami, jako je mávání nebo dotyk loktů. Fotografové takto zachytili šéfa týmu WHO pro boj s korononavirem Bruce Aylwarda, jak po tiskové konferenci s úsměvem nabízí novináři na pozdrav právě loket.

Nicky Milnerová z britské Anglia Ruskin University také upozornila, že pozdravy obvyklé například v asijských zemích jsou v časech šířící se nákazy mnohem vhodnější.

Například japonská úklona nebo thajský pozdrav se sepnutýma rukama zdraví rozhodně ohrozí méně než zažité evropské zvyklosti. Tuto radu vyslyšel například šéf poslanců CSU v Německém spolkovém sněmu Alexander Dobrindt, který takto pozdravil kancléřku Merkelovou.

Forejt by v evropském prostoru, kde je podávání rukou zažité jako obvyklý pozdrav, doporučil například pokývnutí hlavou, pokynutí či právě jemná úklona.

Dodal však, že doporučení nepodávat si ruce chápe. Dnešní situace je podle něj tak závažná, že se jí podřídí i společenská pravidla. „Je to logické. V této situaci, kdy jsme zasaženi něčím, o čem všichni víme z médií, že je zdravotní problém, určitě není problém si vysvětlit či naznačit, že podání ruky není to nejvhodnější. V této situaci to není na úkor společenských pravidel,“ míní odborník na etiketu.