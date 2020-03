K přenosu koronaviru v Česku nedošlo. Babiš bude řešit kompenzace za biatlon

„Musíme zabránit, aby se ten koronavir nerozšířil nekontrolovaně do celé země. Proč my jsme nepřistoupili k zákazu dalších akcí? Protože k žádnému přenosu v rámci České republiky, mezi českými občany, nedošlo,“ řekl Babiš, když odpovídal na interpelaci poslance SPD Radka Kotena, který se ptal na kompenzace pro podnikatele, kteří utrpěli ztráty kvůli omezení účasti diváků na biatlonových závodech v Novém Městě na Moravě.

Zmínil případ osmašedesátiletého německého turisty, který se léčí s koronavirem a byl jako divák na biatlonových závodech v italské Anterselvě, kde denně se skupinou 46 návštěvníků dojížděl kyvadlovou dopravou. „A bylo tam dvacet tisíc diváků. No tak si představte, že by ten biatlon byl a dojde k nějakému přenosu,“ řekl předseda vlády.

„Vzhledem k tomu, že ale řada místních podnikatelů a živnostníků utrpí tímto rozhodnutím dosti významné škody, zajímá mě, jak pokročily vaše úvahy o termínech a způsobu náhrad těchto škod ze strany státu?“ ptal se premiéra poslanec Koten.



Babiš mu nejprve odpověděl, že samozřejmě organizátoři vrátí peníze za vstupenky občanům. „Ekonomicky budou postiženi ti podnikatelé, kteří jsou na závod navázáni a kteří samozřejmě mají určitě nakoupené nějaké zásoby, které samozřejmě teď nemohou zpracovat, vznikla jim s tím nějaká škoda,“ namítl poslanec SPD.





„Zítra máme jednání s hejtmany, přijde pan hejtman Běhounek, který taky na to přispívá jako kraj. Já se ho na to zeptám. Zeptáme se pana Hamzy, jak to tam je. Samozřejmě ti organizátoři dostanou peníze za vysílací práva a tak dále. Ale určitě je tam ta ztráta, takže prioritně budeme řešit je. Ale uvidíme, v jakém je to rozsahu a co vlastně pro tyto podnikatele můžeme udělat,“ řekl ve Sněmovně Babiš.