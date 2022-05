Architekt Pištěk 300 tisíc od Havlovy knihovny nedostane, rozhodl soud

Na letišti pojmenovaném pro prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi byla od roku 2012 instalace Forum Havlum, která ve veřejné části druhého terminálu připomínala Havlovy citáty. Letiště se ji z kapacitních důvodů rozhodlo nahradit novým dílem.

Dohodlo se na tom s Knihovnou Václava Havla, která na něj vypsala soutěž. Letiště však nakonec od tohoto záměru upustilo, a to zejména kvůli pandemii nemoci covid-19. Podle pondělního sdělení mluvčí Kláry Divíškové však pražské letiště připravuje jiná připomenutí prezidenta Havla, bližší informace ale zatím nesdělila.

Pištěk v žalobě tvrdí, že instituce výběrové řízení vyhodnotila protiprávně, projekty, které se umístily na prvních čtyřech místech, podle něj nesplnily podmínky soutěže. Knihovna to odmítá. Pištěk se umístil na pátém místě. V soutěži uspěl se svým návrhem architekt Petr Franta.

„Soud dospěl k závěru, že věc nelze posuzovat z hlediska smluvní odpovědnosti, neboť má za to, že šlo o soutěž, která smluvní povahu nemá,“ odůvodnila zamítnutí žaloby soudkyně Žaneta Hoblíková.

Pištěk soudu minulý týden řekl, že kdyby instituce vyřadila návrhy, které nesplnily zadání, vyhrál by on. Knihovna podle něj požadovala do projektu umístit existující digitální expozici o Havlovi založené na dotykovém ovládání, což žádný z ostatních architektů neudělal.

V řízení ale bylo podle soudkyně prokázáno, že první tři návrhy s uplatněním digitální expozice počítaly. „V podmínkách je totiž uvedeno, že způsob využití digitální expozice je ponechán na úvaze zpracovatele,“ řekla Hoblíková. Na udělení ceny podle ní navíc neexistoval právní nárok, a proto nemůže být platný ani nárok na náhradu škody.

Podle právníka KVH Jana Fischera Pištěk podmínky soutěže nepochopil a mylně si vyložil pojem digitální expozice. Instituce podle Fischera pouze požadovala, aby v návrhu byly obrazovky, počítače či jiné technologie. Fischer dnes po vyhlášení rozsudku novinářům řekl, že je s rozsudkem spokojen. Právní zástupkyně Pištěka Eliška Kolečkářová řekla, že s klientem zváží podání odvolání. Architekt se dnešního jednání nezúčastnil.

Ze sedmi zájemců porota, v níž zasedli ředitel Českých center Ondřej Černý, tehdejší ředitel Národní galerie Praha Jiří Fajt, historik architektury Zdeněk Lukeš, za letiště Jakub Puchalský a ředitel KVH Michael Žantovský vybrala návrh Petra Franty. Na druhém místě byl návrh architekta Petra Hájka a na třetím tým Miroslava Cikána a Pavly Melkové.