Forum Havlum na letišti půjde k zemi. Má jej nahradit zcela nová instalace

Na vytvoření nového díla se domluvilo letiště s Knihovnou Václava Havla. Ta se podílela na vytvoření Forum Havlum, které je od roku 2012 ve veřejné části druhého terminálu letiště, které se oficiálně jmenuje Letiště Václava Havla Praha.



„Společné rozhodnutí je vedeno potřebou přizpůsobit interiér letiště rychle se vyvíjejícím provozním a bezpečnostním nárokům a zároveň snahou zachovat důstojnost odkazu Václava Havla a zpřístupnit jej co nejširšímu okruhu cestujících na našem největším letišti,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Letiště je na hraně své maximální kapacity, loni odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících a letos předpokládá další navýšení.

„To klade neustále větší nároky na efektivní využití vnitřních prostor terminálu a stávající instalace Forum Havlum na dvou podlažích znamená poměrně významné prostorové omezení tohoto rozvoje,“ uvedl Pacvoň. Letiště navíc potřebuje přizpůsobit prostory novým bezpečnostním standardům.

Cena demolice staré instalace by měla vzejít z výběrového řízení, které letiště v týdnu vypsalo. „Přesná cena nové instalace bude známa poté, co bude schválen konkrétní plán realizace stavby,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí pražského letiště.

Práce na nové instalaci začala už loni, kdy Knihovna Václava Havla vypsala neveřejné výběrové řízení. Návrhy zaslalo celkem sedm autorů a ateliérů. Uspěl architekt Petr Franta ze společnosti Architekti & Asoc.

Nové umělecké dílo by se opět mělo objevit v prostorách terminálu 2, a to již během příštího roku. Oproti Forum Havlum by mělo zasahovat pouze do jednoho podlaží.

Forum Havlum umožňuje lidem nahlížet do oválného prostoru, ve kterém se objevují známé citáty Václava Havla. Citáty jsou v češtině i v cizích jazycích. Umělecké dílo vytvořil výtvarník a architekt Bořek Šípek, s nímž Havel spolupracoval během svého působení na Hradě.