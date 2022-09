Soud nechal ve vazbě Rusa Frančettiho, je obžalovaný z účasti na anexi Krymu

„Soud rozhodl o tom, že se obviněný nadále ponechává ve vazbě,“ uvedl Bodlák. Podle pražského městského soudu nadále přetrvávají obavy z toho, že by Frančetti uprchl nebo pokračoval v trestné činnosti.

Pondělní zasedání se konalo proto, že soud musí podle zákona do jednoho měsíce od podání obžaloby rozhodnout o tom, zda důvody vazby nadále trvají. Frančetti u soudu nebyl osobně, vyjadřoval se z věznice prostřednictvím videokonference. „Je to jedna z možností konání vazebního zasedání. Je na soudu, jaký způsob zvolí,“ řekl k tomu Bodlák. Na dotaz ČTK doplnil, že neví o žádném zvýšeném bezpečnostním riziku, které by v souvislosti s Frančettiho eskortou hrozilo.

Termín hlavního líčení soud doposud nestanovil. Bodlák se zatím nechtěl vyjádřit k tomu, jaký muži navrhl v obžalobě trest.

Ukrajina Frančettiho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Podle tamních úřadů souhlasil po příjezdu do Sevastopolu s tím, že se zapojí do činnosti útvaru Sebeobrana Krymu, který ukrajinské zákony nepovolily a který byl mimo jiné zaměřený na potlačení odporu proukrajinsky naladěného obyvatelstva v oblasti. Muž údajně vytvořil zpravodajskou skupinu Severní vítr a vybral do ní členy, kterým denně udílel pokyny. Informace, jež získali v terénu, předával podle Ukrajiny velení ruského námořnictva.

Frančetti vinu popírá. Už dříve uvedl, že pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Do oblasti podle svých slov přijel už v době, kdy už anexe začala, chtěl prý kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.

Pražské soudy v minulosti rozhodovaly o vydání Frančettiho na Ukrajinu. Městský soud původně jeho vydání připustil, usnesení ale zrušil vrchní soud. Krátce po prvním rozhodnutí totiž Rusko napadlo Ukrajinu, podle soudců by tak v zemi hrozilo reálné riziko porušení mužových lidských práv.

Navíc podle vrchního soudu existuje důvodná obava z toho, že by Frančetti byl na Ukrajině vystaven pronásledování a zhoršení postavení v trestním řízení kvůli svému státnímu občanství a zejména pak kvůli účasti na bojových akcích na straně proruských separatistů. Proti mužovu vydání bylo i Rusko.

Po rozhodnutí vrchního soudu byl sice Frančetti propuštěn z české předběžné vazby, na svobodu se však reálně nedostal. Bezprostředně poté jej totiž zadržela česká Národní centrála proti organizovanému zločinu a obvinila jej právě v souvislosti s ruskou anexí Krymu. Obvodní soud pro Prahu 10 muže následně poslal do vyšetřovací vazby.