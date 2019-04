Anexe Krymu byla správná, ale udělala nám průvan ve financích, soudí Rusové

Průzkum provedlo moskevské výzkumné centrum Levada společně s Chicagskou radou zabývající se globálními problémy. Ačkoli Rusové ve velké míře schvalují anexi Krymu, většina z nich zároveň tvrdí, že tento krok jednoznačně zhoršil ekonomiku i životní úroveň země. Jejich názor se mění především v souvislosti s finančními náklady, které vyžaduje integrace Krymu.



Zatímco v březnu 2015, tedy rok od krymské anexe, považovalo 70 procent Rusů tento krok za správný, o pět měsíců později už to bylo jen 59 procent. Důvodem byl prudký pokles světových cen ropy a dopady západních ekonomických sankcí, které se začaly projevovat na ruském hospodářství. V únoru 2019 podpořilo anexi Krymu 62 procent Rusů.

Výzkumníci se podle Rádia svobodná Evropa Rusů také ptali, jestli by podpořili podobou anexi Doněcka a Luhaňska, kde posledních pět let svádějí boj proruští separatisté jištění ruskými vojáky s ukrajinskými vládními silami. V průběhu konfliktu už přišlo o život přes třináct tisíc lidí, více než milion se jich muselo z oblasti vystěhovat.



Převážná většina Rusů se domnívá, že separatistická území by sice neměla být součástí Ukrajiny, neměla by se však připojit ani k Rusku. Více než 46 procent lidí si myslí, že by z nich měly vzniknout nezávislé státy, 29 procent se přiklonilo k anexi a jen 13 procent by je nechalo Ukrajině.



Anexe Krymu zlepšila naši mezinárodní image, myslí si Rusové

Přestože se vztahy mezi Ruskem a Západem v posledních desetiletích spíše zhoršovaly, anexe Krymu napětí výrazně eskalovala. Průzkum odhalil, že více než polovina Rusů si myslí, že zahraniční politika Kremlu zhoršila stav ekonomiky i životní úroveň. Ta stejná politika však podle 44 procent obyvatel zlepšila stav ruských ozbrojených sil a mezinárodní obraz a vliv Ruska.



Rusko hodlá na Ukrajině vymáhat škody, které údajně Kyjev způsobil Krymskému poloostrovu v době ukrajinské správy. V ruské Státní dumě už podle agentury Interfax vznikla pracovní skupina, která se problémem zabývá. Krymský poslanec Andrej Kozenko prý spočítal, že jde o sumu víc než 1,5 bilionu rublů (asi 530 miliard korun).



Průzkum se uskutečnil v polovině února a zúčastnilo se ho 1613 Rusů starších osmnácti let. S každým z nich se výzkumníci sešli k osobnímu rozhovoru, a to v celkem osmi regionech země.

Z průzkumu dále vyplynulo, že většina Rusů i Američanů věří, že země jsou navzájem spíše nepřáteli než partnery. V USA se počet obyvatel, kteří považují Rusko za bezpečností hrozbu za poslední dva roky zdvojnásobil na 39 procent.

Zvýšil se i počet Američanů, kteří věří, že se Rusko pokusilo v roce 2016 ovlivnit prezidentské volby, a to na 66 procent. Průzkum byl proveden ještě předtím, než zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller v březnu ohlásil, že nedospěl k závěru, že by volební tým Donalda Trumpa během jeho prezidentské kampaně spolupracoval v Ruskem.

Více než desetina Rusů je bez vlastního záchodu

Ruský statistický úřad Rosstat ve čtvrtek zveřejnil také další průzkum, který zabývá sociální vybaveností Rusů. Zjistil, že plných 12,6 procenta Rusů ještě stále nemá ve svém bytě či domě záchod, a tak používají buď společné toalety v komunálních příbytcích, anebo záchod v jiné budově.



„Tak tomu bylo, je a bude ještě dlouhá léta,“ poznamenal Jevgenij Blech z ruské akademie věd o situaci na venkově, kde se obyvatelstvo většinou musí obejít bez kanalizace, vodovodu či plynu. Na tyto věci se totiž peníze v rozpočtech obvykle nenajdou.



Server Newsru.com připomněl, že v listopadu 2017 šéfka horní komory parlamentu, označila za ostudu ruské vlády, že více než třem tisícovkám ruských škol chybějí vytápěné toalety. „Jde o zdraví dětí, a pak se divíme, proč roste neplodnost,“ prohlásila Valentina Matvijenková. To, že se problém dosud nepodařilo vyřešit, připustil loni v létě premiér Dmitrij Medveděv.

Na záchodech si ale smlsnou i opoziční politici. „Udělali Rusku ostudu před celým světem,“ obořil se bývalý poslanec Nikolaj Travkin na statistiky za to, že příslušné údaje zveřejnili.