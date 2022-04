Pomáhal anektovat Krym. Do vazby se vrací Rus, za kterého orodoval i Lavrov

Ukrajinské úřady Frančettiho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Na muže, který se vydání brání, vydaly mezinárodní zatykač. O opětovném uvalení vazby agenturu ČTK ve středu informoval mužův advokát Denis Kašicyn. Soud podle něj vyjádřil obavy z toho, že by Frančetti mohl utéct, a nepřijal záruky, které Rus nabízel jako náhradu vazby.

Frančetti velel jedné z polovojenských skupin, které se v roce 2014 podílely na anexi Krymu. Vedl výzvědný tým spolupracující s velením ruské černomořské flotily v okolí Sevastopolu.

V Česku trvale žije od roku 2000, mimo jiné si vydělával jako trenér ve fitness-klubu.

Frančettiho zatkly české úřady na ukrajinskou žádost loni v září. Rusko varovalo, že nenechá případ bez reakce. Podání vysvětlení po české straně požadoval i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Možná je to (jeho) boj proti neonacistům z takzvaných dobrovolnických praporů, které jsou i na Západě považovány za nelegální?“ ptal se.

Rusa ve čtvrtek obvinila Národní centrála proti organizovanému zločinu, a to kvůli jeho činnosti na Krymu z března 2014. Radiožurnál v pátek upozornil na to, že se tak stalo bezprostředně poté, co pražský vrchní soud při rozhodování o Frančettiho vydání propustil Rusa z předběžné vazby, kde byl na základě ukrajinského zatykače od loňského září. Muž se tak reálně na svobodu vůbec nedostal. „Sám jsem původem z Ruska. Tam jsem zažil něco podobného, takže jsem nebyl překvapen,“ řekl k této praxi Kašicyn.

Přípustnost Frančettiho vydání na Ukrajinu potvrdil letos v únoru Městský soud v Praze. Muž se obrátil se stížností na vrchní soud, který věc neveřejně řešil minulý čtvrtek. Kašicyn ale dodnes neví, jak soud ohledně přípustnosti vydání rozhodl. Dostal zatím pouze vyrozumění o propuštění klienta z předběžné vazby. Domnívá se, že vydávání Rusů na Ukrajinu je zřejmě pozastaveno vzhledem k současnému ozbrojenému konfliktu.

Za založení, účast na činnosti či podporu organizované zločinecké skupiny hrozí podle českého trestního zákoníku v základní sazbě dva až deset let vězení. Jestliže někdo působí jako vedoucí činitel takové skupiny, zvyšuje se sazba až na 12 let.

Ukrajina Frančettiho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Podle ní souhlasil po příjezdu do Sevastopolu s tím, že se zapojí do činnosti útvaru Sebeobrana Krymu, který ukrajinské zákony nepovolily a který byl mimo jiné zaměřený na potlačení odporu proukrajinsky naladěného obyvatelstva v dané oblasti. Muž údajně vytvořil zpravodajskou skupinu Severní vítr a vybral do ní 11 členů, kterým denně udílel pokyny. Informace, které získali v terénu, předával podle Ukrajiny velení ruského námořnictva.

Frančetti vinu odmítá, proti jeho vydání je i Rusko. Muž trvá na tom, že pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Uvedl, že do oblasti přijel už v době, kdy anexe probíhala, a že chtěl kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.