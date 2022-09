Za usmrcení policisty autem v opilosti žádá obžaloba pro ženu osm let

„Nepochybně byla pod silným vlivem alkoholu. Neskutečnou rychlostí se na místě, kde je povolená rychlost 80 kilometrů za hodinu, řítila po relativně prázdné silnici. Víme, že ulice 5. května dokáže vypadat podstatně plněji. Následky tak mohly být horší,“ podotkl státní zástupce Petr Boš v závěrečné řeči u pražského městského soudu.

„Svým způsobem tu jízdu zvládala. Buď je to skutečně zdatná řidička, nebo je to osoba zvyklá na podstatně vyšší míru alkoholu, než sama uvádí,“ konstatoval o obžalované.

Rudovičová v červenci 2020 sedla za volant poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů a od nehody ujela. Poté vyjela na magistrálu, kličkovala a v rychlosti přes 150 kilometrů za hodinu těsně minula několik vozidel. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na levém zadním sedadle a kterého se záchranáři marně pokoušeli hodinu resuscitovat. Další dva policisté skončili v nemocnici. Řidič vozu bude podle státního zástupce pravděpodobně mít trvalé následky související s hybností končetin, policistka ze sedadla spolujezdce dodnes kvůli nehodě trpí psychickými potížemi.

Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu. U soudu uvedla, že většinu dění si nepamatuje. Popsala, že v den nehody pila na koupališti víno a vodku, protože její manžel flirtoval s jinou ženou. Muž ji podle její výpovědi při následném konfliktu uhodil, proto se po návratu domů převlékla a odjela.

Za obecné ohrožení Rudovičové hrozí osm až 15 let vězení. „Nebyly zjištěny okolnosti, které by snad měly vést k úvaze o uložení jiného druhu trestu nebo trestu nižšího,“ řekl státní zástupce. „Následky stíhaného zločinu jsou tak mimořádně závažné, že je na místě uložit trest při dolní hranici zákonné sazby,“ zdůraznil. Dále požádal o uložení zákazu činnosti řízení motorových vozidel všeho druhu, a to zhruba na osm let.

Policista, který při nehodě zemřel, měl dva měsíce před svatbou. In memoriam byl povýšen do hodnosti praporčíka. Rodina zemřelého a jeho zranění kolegové po Rudovičové požadují celkem zhruba tři miliony korun. Žena jim už část peněz uhradila, zaplatila také všechny pohledávky pojišťoven.