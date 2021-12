Nemáme rádi stárnutí, důchodci jsou dobrými obětními beránky, říká socioložka

Stárneme. A pomalu se blížíme do situace, kdy třetina Evropanů bude starší 65 let. „Pokud stát nezačne posilovat terénní služby, bude muset počítat s rizikem, že lidé budou umírat bez pomoci,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz socioložka Lucie Vidovićová. V něm také mluví o tom, že typický senior neexistuje. Nebo jaké to je, když za seniorem přijde robot.