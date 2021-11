Pouští si rádio, aby slyšel lidský hlas. Samotou trpí až polovina seniorů

Linka seniorů a osamělost Hovor na Linku seniorů z května 2021 (anonymizovaný záznam) Žena. Je jí smutno, tak volá, je dva roky vdova. Vypráví o sobě: cítí se velmi osamělá, je bezdětná, manžel jí byl velkou motivací a oporou, cítí se vyhořelá. Snaží se to sama nějak zvládnout, domluvila si dobrovolnickou službu, kde ji jednou týdně navštěvuje dobrovolnice a to jí moc pomáhá. Snaží se chodit i za kamarádkami, ale ty mají vnoučata, své rodiny a také jsou velmi opatrné kvůli covidu. Nejhorší pro ní je absence kontaktu s živým člověkem, někdy i celé dny nepromluví s nikým. Cítí potom, jak ztrácí pozornost, jako kdyby ztrácela i slova, kterými se dá něco vyjádřit. Každý den je tak nějak stejný, prázdný. Je to těžké… Hovor na Linku seniorů ze září 2021 (anonymizovaný záznam) Muž. Cítí se velmi osamělý, neví, jestli je LS pro něj. Informuji, jak funguje LS a dávám mu prostor. Rád by si popovídal, neví o čem. Je vdovec, děti bydlí daleko a nemají velmi dobrý vztah. Má dva syny a ti jsou takoví uzavření, žijí hodně prací, vidí se jen párkrát ročně. Ptám se, jak se mu daří, jak se dnes cítí? Je mu smutno, jsem první, s kým dnes mluví. Volající je hodně spontánní, sečtělý, doplňuje citáty. A co dnes pro něj byl hezký okamžik? Příroda, chvíle, kterou strávil na balkoně. Vypráví, že nechává celý den puštěné rádio, jen aby slyšel lidský hlas. Bydlí v panelovém domě a ten dům je tak obrovský, vůbec tu sousedy nezná. Cítí se osamělý v davu. Ptá se, co má dělat s tou osamělostí? Reflektuji, jak je to náročné téma, ještě v dnešní době. Co by mu nejvíce pomohlo: rád by si našel přátele. Ale neví úplně jak na to. Kde se dnes lidé seznamují? Hovoříme o tom, hledáme nápady...