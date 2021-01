Sněžení může komplikovat dopravu, v jižních Čechách silnice namrzají

Podle dispečera krajské správy a údržby silnic Romana Hubeného už vozovky na Vysočině ošetřilo asi 50 sypačů, především se solí. Budou pokračovat, podle předpovědi má sněžit i během dne.

„Vyjeli jsme v předstihu. Sníh jde od Třebíče, ale už je i na Jihlavsku, zatím je to bez problémů, ale sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření mokré,“ řekl Hubený. Napadnout může podle něho až deset centimetrů sněhu.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý na Vysočině sněžení slábnout až večer. Nejvyšší odpolední teploty nepřesáhnou nulu. Slabý vítr do 15 kilometrů za hodinu bude proměnlivý.

Řada jihočeských silnici navíc namrzá, a je tak sjízdná jen s opatrností. Prakticky na celém území kraje začalo ráno sněžit. Silničáři proto vyslali do terénu veškerou svou techniku. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Soňa Abrahámová.

„Horší je situace na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku. Na severu kraje je to zatím příznivější, ale postupně se to vyrovná,“ uvedla. Silničáři v kraji vyrazili podle ní do terénu kolem 4:30. Všechny vozovky jsou sjízdné, ale řidiči musí počítat s tím, že někde leží sníh a někde může povrch namrzat.

Teploty v regionu se po ránu pohybují kolem nula stupňů Celsia. Podle meteorologů může během dne napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu.



Rozbředlý sníh v Olomouckém kraji

Na zbytky rozbředlého sněhu si musí dát pozor řidiči v horských oblastech Olomouckého kraje, kde byly v noci sněhové přeháňky. Silnice v těchto horských oblastech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.



Rozbředlý sníh pokrývá silnice ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska. Opatrnost je na místě například na silnici vedoucí přes Červenohorské sedlo. V nižších polohách těchto okresů jsou hlavní silničního tahy po chemickém ošetření holé a mokré.

Méně důležité silnice ve středních a vyšších polohách Jesenicka a Šumperka pokrývá vrstva ujetého sněhu s inertním posypem. Správci silnic upozornili, že místy se tvoří mlha. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku byly silnice dnes ráno zpravidla holé a mokré.

Meteorologové v úterý varovali, že na jihovýchodě Čech a severozápadě Moravy a Slezska bude dnes sněžit. Do čtvrtečního rána by tam místy mohlo napadnout pět až deset centimetrů mokrého sněhu, který může zkomplikovat dopravu nebo způsobit výpadky proudu.

Aktuální počasí nad Prahou můžete sledovat v přímém přenosu iDNES.tv: